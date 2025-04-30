Выручка "М.Видео" в 2024 году выросла на 4%, а чистый убыток – в 3 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "М.Видео" по итогам 2024 года увеличилась на 4% и составила 451,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рост выручки был обеспечен расширением ассортимента, инструментов и каналов продаж, а также открытием новых магазинов преимущественно компактного формата.

GMV увеличился на 5% до 566 млрд рублей.

Валовая прибыль осталась на уровне 2023 года и составила 91 млрд рублей.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 9,8% до 37,7 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA – 8,3% против 9,6% по итогам 2023 года.

Чистый убыток "М.Видео" в 2024 году вырос в 3 раза и достиг 20,1 млрд рублей. Компания объясняет рост убытка последствиями жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и существенным ростом процентных расходов, включая проценты по аренде.

"Во второй половине 2025 года руководство компании ожидает снижения ключевой ставки, что должно позитивно сказаться на финансовых результатах как ввиду снижения стоимости финансирования, так и за счет роста выручки в связи с отложенным спросом населения на товары бытовой техники и электроники", - говорится в сообщении.

Чистый долг компании на конец прошлого года составил 153,4 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 4,1х против 3,2х в 2023 году.

"Мы уже начали реализацию новой трехлетней стратегии, одобренной акционерами, и до конца мая 2025 года получим от акционеров до 30 млрд рублей дополнительных инвестиций на ее реализацию, при этом на сегодняшний день уже 89% средств поступили на счета компании", - приводятся в сообщении слова гендиректора "М.Видео" Феликса Либа.