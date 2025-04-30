"Росатом" ожидает скорого начала реализации проектов АЭС в пяти странах

Одна из этих стран - европейская, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пять стран могут скоро приступить к практической реализации проектов АЭС, такими ожиданиями поделился глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на марафоне "Знание.Первые".

"Очень многие страны хотят войти в энергетический атомный клуб, мы готовы работать со всеми, и переговоры идут, наверное, примерно с двумя десятками стран. Я думаю, что не приоткрою такой межгосударственной тайны, если назову пять стран, которые, на мой взгляд, скоро приступят к практической реализации этих проектов. Это Казахстан, это Узбекистан, это Киргизия, это Вьетнам, и я очень надеюсь, что одна еще из европейских стран", - сказал Лихачев.

"Одной из европейских стран" может быть Венгрия, которая при участии "Росатома" строит АЭС "Пакш-2", первый бетон на которой планировалось залить еще в конце 2024 г. - начале 2025 г., до сих пор об этом событии не сообщалось.

В Узбекистане "Росатом" планирует строительство малой АЭС. Первый бетон тут планируется залить через год или раньше. Отвечая на вопрос о потенциале строительства в стране большой АЭС, Лихачев ранее говорил, что у "Росатома" "уже будут готовы предложения не только по облику этих будущих объектов, но и по финансовой схеме, и по организационным вопросам, связанным с максимальной локализацией", к моменту, когда руководство страны решит ее строить.

Казахстан сейчас выбирает подрядчиков для строительства большой АЭС в стране. Сообщалось, что в шорт-лист потенциальных поставщиков реакторных технологий наряду с российской госкорпорацией "Росатом" вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC. Ранее также сообщалось, что строительством АЭС тут может заняться международный консорциум компаний, межправсоглашения и контракты планируется заключить в ноябре этого года.

Что касается Киргизии, то на прошлой неделе "Росатом" передал министерству энергетики страны предварительное технико-экономическое обоснование (пред-ТЭО) проекта строительства в республике атомной станции малой мощности.

Во Вьетнаме "Росатом" готов предложить строительство двух блоков ВВЭР-1200. Как пояснял ранее Лихачев, страна решила вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", по которому остановила работу в 2016 году. В январе АО "Росатом энергетические проекты" (РЭП, структура "Росатома", занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом) и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) подписали меморандум о взаимопонимании о развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики.