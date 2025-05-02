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Цены на нефть повышаются в пятницу, Brent торгуется у $62,6 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в пятницу, получая поддержку от надежд на деэскалацию напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $62,57 за баррель, что на $0,44 (0,71%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $1,07 (1,8%), до $62,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,43 (0,73%), до $59,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $1,03 (1,8%), до $59,24 за баррель.

Китай оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно тарифов. В Пекине "заметили, что американская сторона в последнее время продолжает высказываться по поводу корректировки тарифных мер", отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства коммерции КНР.

Эти сигналы укрепили надежды на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая. Опасения по поводу того, что торговые войны спровоцируют глобальную рецессию и вызовут падение спроса на энергоносители на фоне подготовки ОПЕК+ к наращиванию нефтедобычи, оказывали сильное понижательное давление на нефтяные цены в последние недели.

Поддержку котировкам нефти также оказывают заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести вторичные санкции против покупателей иранской нефти.

"Любые покупки нефти или нефтепродуктов у Ирана должны прекратиться немедленно. Любая страна или физлицо, покупая любые объемы нефти или нефтепродуктов у Ирана, сразу же столкнется со вторичными санкциями", - написал он в соцсети Truth Social после переноса очередного раунда консультаций по ядерной программе Ирана между Вашингтоном и Тегераном, изначально запланированного на 3 мая.

"Если администрация Трампа добьется успеха в применении вторичных санкций на покупку иранской нефти, это может привести к сокращению поставок примерно на полтора миллиона баррелей в день", - отметил президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

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