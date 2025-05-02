Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,6%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу снижается из-за опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшая нефть (июльский фьючерс на Brent торгуется у $62,3 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов упали на 1,6%, лидируют в откате акции "Группы компаний ПИК" (-3,4%), АФК "Система" (-3,3%), "НОВАТЭКа" (-3,3%), "Газпрома" (-2,7%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2871,49 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1110,23 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составляет 81,4933 руб. (-6,83 копейки).