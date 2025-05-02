Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне неопределенности по украинскому урегулированию

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже утром в пятницу; рубль снижается, отыгрывая возросшую неопределенность относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, некоторую поддержку нацвалюте оказывают подрастающие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 14,3 коп. - до 11,308 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 13,67 коп. выше уровня действующего официального курса. При этом активность торгов 2 мая в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Президент США Дональд Трамп решит, сколько времени США будут заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, поэтому прорыв на переговорах "нужен очень скоро", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Решение о том, сколько времени мы еще уделим этому вопросу, примет президент Трамп", - сказал он в эфире Fox News. Позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро", отметил Рубио.

При этом он добавил, что необходимо принять тот факт, что "Украина не сможет отодвинуть Россию на те позиции, которые она занимала в 2014 году".

В свою очередь, представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс заявила на брифинге, что США по-прежнему готовы прилагать усилия к урегулированию конфликта, "но мы не собираемся по мановению волшебной палочки летать по всему миру, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого". "Сейчас самое время, когда они должны представить и развить конкретные идеи о том, как положить конец этому конфликту. Это будет зависеть от них самих", - подчеркнула она.

Вместе с тем власти Евросоюза разрабатывают резервный вариант действий с целью сохранить санкции против РФ на тот случай, если власти США займутся улучшением отношений с Москвой, заявила в интервью Financial Times глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Глава дипломатии союза сказала, что ЕС готовит "план Б", чтобы экономические санкции против России остались в силе, если администрация президента США Дональда Трампа выйдет из мирных переговоров по Украине и будет искать пути сближения с Москвой", - пишет издание.

Каллас отметила, что также "план Б" потребуется, если Венгрия в июле заблокирует очередное продление антироссийских санкций Евросоюза. Для продления пакетов санкций Евросоюза против РФ требуется согласие руководителей всех стран ЕС. Однако Венгрия неоднократно выступала с критикой ограничительных мер Евросоюза в отношении России.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу, получая поддержку от надежд на деэскалацию напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $62,26 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на 1,8%, до $62,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,19%, до $59,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на 1,8%, до $59,24 за баррель.

Китай оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно тарифов. В Пекине "заметили, что американская сторона в последнее время продолжает высказываться по поводу корректировки тарифных мер", отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства коммерции КНР. Эти сигналы укрепили надежды на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая.

В последние недели опасения по поводу того, что торговые войны спровоцируют глобальную рецессию и вызовут падение спроса на энергоносители на фоне подготовки ОПЕК+ к наращиванию нефтедобычи, оказывали сильное понижательное давление на нефтяные цены.

Поддержку котировкам нефти также оказывают заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести вторичные санкции против покупателей иранской нефти. "Любые покупки нефти или нефтепродуктов у Ирана должны прекратиться немедленно. Любая страна или физлицо, покупая любые объемы нефти или нефтепродуктов у Ирана, сразу же столкнется со вторичными санкциями", - написал он в соцсети Truth Social после переноса очередного раунда консультаций по ядерной программе Ирана между Вашингтоном и Тегераном, изначально запланированного на 3 мая.