Рынки акций АТР завершили торги в пятницу в плюсе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в пятницу на оптимизме относительно возможной деэскалации напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также на сигналах о прогрессе в переговорах о тарифах с другими партнерами Соединенных Штатов в Азии.

Гонконгский Hang Seng прибавил 1,74%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда.

Наибольший рост в Гонконге показали котировки акций WuXi AppTec (+7,1%), Xiaomi (+6,3%) и Wuxi Biologics (+5,7%). Бумаги выпускающей компоненты для мобильных телефонов BYD Electronic подорожали на 4%, интернет-ритейлера Alibaba - на 3,8%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. и автопроизводителя Li Auto - на 3,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 1,04%.

Лидерами роста среди компонентов индекса стали транспортная Yamato Holdings и фармацевтическая Sumitomo Pharma (по 5,3%), тогда как сильнее всего подешевели бумаги Resona Holdings (-5,3%).

Среди компаний технологического сектора рыночная стоимость Advantest повысилась на 1,1%, Screen Holdings - на 0,6%, SoftBank Group - на 1,2%. Капитализация Disco Corp. сократилась на 2,2%, Fuji Electric - на 0,6%, Lasertec Corp. - на 0,2%. Socionext Inc. - на 0,5%.

Бумаги автопроизводителей Nissan и Toyota подорожали на 0,6% и 1,1% соответственно.

Банк Японии в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, как и ожидали аналитики. При этом Центробанк понизил прогноз роста экономики Японии в 2025 финансовом году до 0,5% из-за рисков, связанных с неопределенностью перспектив международной торговли. Январский прогноз предполагал увеличение ВВП на 1%.

Безработица в Японии в марте повысилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущем месяце. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сохранения показателя на февральской отметке.

Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,12%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 2,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,6%. Капитализация чипмейкера SK Hynix увеличилась на 4,8%.

Инфляция в Южной Корее в апреле составила 2,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Рост цен в сравнении с предыдущим месяцем в апреле замедлился до 0,1% с 0,2% в марте. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом аналитиков.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,13%.

Цена акций производителей урана Deep Yellow, Paladin Energy и Boss Energy выросла на 2,6%, 2,8% и 5,3% соответственно.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,7%.