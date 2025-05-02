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Капитализация рынка акций РФ в пятницу снизилась на 2,32%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в пятницу на "Московской бирже" составила 52,557 трлн рублей ($644,922 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 1250,485 млрд рублей, или на 2,32%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (6,914 трлн рублей), "Роснефть" (4,823 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (4,612 трлн рублей).

На 30 декабря 2024 года капитализация составляла 52,828 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 0,51%.

Московская биржа
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