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EBITDA X5 в I квартале снизилась на 9,8%, чистая прибыль - на 24%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - X5 в I квартале снизил показатель EBITDA по МСФО 17 на 9,8%, до 50 млрд рублей, говорится в сообщении компания.

Рентабельность упала до 4,7% с 6,3% в I квартале 2024 года.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде сократилась на 8% и составила 51,1 млрд рублей. Рентабельность снизилась до 4,8% с 6,3% годом ранее.

Чистая прибыль в отчетном периоде сократилась на 24% и составила 18,35 млрд рублей.

Валовая прибыль при этом увеличилась на 19,2%, до 250 млрд рублей. Маржинальность по показателю снизилась до 23,4% с 23,7% за счет роста товарных потерь на фоне развития категории готовой еды, а также роста логистических затрат.

Выручка группы увеличилась на 20,7% в годовом выражении - до 1,07 трлн рублей - на фоне роста торговых площадей и LfL-продаж.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценения, LTI и вознаграждения управленческого персонала) увеличились как процент от выручки до 19,2% с 18,1% за счет роста расходов на персонал, расходов на доставку и прочих расходов.

На 31 декабря чистый долг составил 273,745 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,11x против 0,88x на конец декабря 2024 года.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2025 года группа объединяла 27 536 магазинов.

X5
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