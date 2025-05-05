Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,9% на старте торгов основной сессии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте основных торгов на Мосбирже в понедельник продолжил снижение на фоне неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также продолжающей дешеветь нефти (фьючерс на Brent упал ниже $60 за баррель) на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья; индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,9%, локомотивом снижения выступают акции "Газпрома" (-2,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2811,4 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1086,78 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составляет 81,4933 руб. (-6,83 копейки).

Подешевели также акции МКБ (-2,6%), "ВК" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (-1%), ОК "Русал" (-1%), "Т-Технологии" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Магнита" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), ВТБ (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Полюса" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 10,62 млрд рублей (из них 2,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 1,07 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 998,53 млн рублей на акции Сбербанка).

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы, но при этом отметил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их "бессмысленными".

Также Трамп заявил, что примет решение о новых санкциях против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования. "Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, поддержит ли он подготовленный в сенате США законопроект о санкциях.

Ранее сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В частности, предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Комментарии аналитиков

Как отмечает директор аналитического департамента "Цифра брокер" Ованес Оганисян, давление на рынок акций РФ оказывают сохраняющаяся геополитическая неопределенность и обсуждение возможных ограничений в отношении торговли российскими энергоносителями. Цены на нефть Brent откатились ниже $60 за баррель, но котировки золота подросли к $3270 за унцию (+0,8%).

Внешний фон остается сложным: новости о переговорах по Украине и ситуации вокруг иранской нефти продолжают провоцировать повышенную нервозность на рынках. В ближайшее время волатильность на российском рынке акций, вероятно, сохранится высокой на фоне потока корпоративных новостей и отчетностей, а также переменчивой геополитики, отмечает Оганисян.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, с конца прошлой недели на рынке акций РФ преобладали распродажи из-за "ухудшения" геополитики. Мало того, что Европа начала готовить новый пакет антироссийских санкций, так еще из-за океана звучат угрозы ввести вторичные санкции на страны, покупающие российские товары, отметил эксперт.

Основное давление на индекс МосБиржи оказывают дешевеющие тяжеловесные акции "Газпрома". Компания ранее выпустила очень сильную отчетность, но ничего не было сказано про дивиденды. С 9 апреля в бумаге было настоящее ралли в ожидании публикации прошлогодних результатов, поэтому коррекция "по факту" была логичной, хотя такого отката мало кто ожидал, констатирует Антонов.

"Мы все-таки считаем, что вероятность выплаты дивидендов "Газпромом" большая. В начале прошлой недели совершенно неожиданно менеджмент ВТБ рекомендовал акционерам поделить прошлогоднюю прибыль. Не исключено, что сделано это было под давлением основного акционера - государства. Если это так, то вполне логичным был бы аналогичный шаг в отношении газовой монополии. Мы никогда не были сторонниками инвестиционной покупки акций "Газпрома", но в данный момент рисковым инвесторам стоит подбирать бумагу в расчете на ее взлет на дивидендах. Увеличение доли этой акции в среднесрочных портфелях также будет логичным, поскольку, судя по огромной выручке, "Газпром" перешел через худшие времена", - считает эксперт.

На дневном графике индекса МосБиржи видны два незакрытых "гэпа" - от 9 и 10 апреля. Не исключено, что разрывы будут ликвидированы, а для этого индикатору нужно спуститься чуть ниже 2700 пунктов. На руку "медведям" играет и нефть Brent, которая опустилась под отметку $60 за баррель на решении ОПЕК+ повысить добычу с июня втрое больше изначальных планов. Не исключен уход котировок в район $55 за баррель, полагает Антонов.

В США индексы акций в минувшую пятницу выросли на 1,4-1,5%, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и данные по рынку труда США за апрель.

Индекс S&P 500 (+1,5%) завершил в "плюсе" девятую сессию подряд, чего не наблюдалось более 20 лет, и полностью восстановился после обвала, вызванного объявленными Трампом импортными пошлинами. По итогам недели Dow набрал 3%, S&P 500 - 2,9%, Nasdaq - 3,4%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 185 тыс., а не на 228 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, максимальном с ноября минувшего года. Показатель совпал с прогнозами рынка.

После публикации статданных президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social сообщение, в котором снова призвал Федрезерв снизить процентную ставку.

В Азии в понедельник на работавшем рынке Австралии преобладала негативная динамика (австралийский ASX Australia снизился на 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,6-0,7%).

Биржи других крупных стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не работают в связи с государственными праздниками. В Японии отмечается День детей, в Китае - День труда, Гонконг и Южная Корея празднуют День рождения Будды.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают снижение на фоне решения ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $59,61 за баррель (-2,7% и -1,4% в пятницу), июньская цена WTI - $56,55 за баррель (-3% и -1,6% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В марте было решено, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть, с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти".

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5%.