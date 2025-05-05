Девелопер "АПРИ" завершил размещение облигаций на 1 млрд рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ПАО "АПРИ" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-002P-09 с офертой через год объемом 1 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Размещение продолжалось с 4 марта. Организатором и агентом по размещению выступила ИК "Иволга капитал".

Ставка 1-12-го ежемесячных купонов до оферты установлена на уровне 32% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 37,1% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение последнего года обращения, а также ковенантный пакет.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на 4,85 млрд рублей и выпуск классических бондов на 250 млн рублей.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В целом в портфеле группы насчитывается 14 проектов, 2 из них реализованы. Проекты реализуются в Челябинске, Екатеринбурге, на острове Русском во Владивостоке, в Ставропольском крае и в Ленинградской области.