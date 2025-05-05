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Подписано соглашение о строительстве платной трассы от ЗИЛа до Севастопольского проспекта

Дорогу построит компания с участием ВТБ, "Нацпроектстроя" и ДСК "Автобан"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Компания "Столичная магистраль ЮГ", участниками которой являются структуры ВТБ (50%), группы "Нацпроектстрой" (25%) и ДСК "Автобан" (25%), заключила концессионное соглашение с Москвой на строительство 11-километровой платной автотрассы от нового жилого района ЗИЛ до Севастопольского проспекта через Варшавское шоссе, сообщила пресс-служба ВТБ.

Проект предусматривает создание дорожной инфраструктуры с развязками, оптимизирующей транспортные потоки юга Москвы. Предполагается, что магистраль разгрузит Третье транспортное кольцо, Севастопольский проспект и Варшавское шоссе, улучшив транспортную доступность для 440 тысяч жителей районов Южнопортовый, Даниловский, Нагорный, Котловка и Академический.

"Новая дорога не только разгрузит существующие городские артерии, но и повысит качество жизни сотен тысяч москвичей, обеспечив связь с ключевыми точками притяжения столицы. Такие проекты дают мультипликативный эффект - от создания рабочих мест до развития доступности окружающих территорий и роста ВВП", - заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Строительство будет практически полностью финансироваться за счет частных средств. Объем инвестиций в проектирование и строительство превысит в 31 млрд рублей. Срок концессии - 49 лет. Проектирование планируется завершить к лету 2026 года.

Как отмечают в пресс-службе ВТБ, реализация проекта в формате ГЧП позволит Москве сохранить объект в собственности, минимизировав бюджетные расходы.

ООО "Столичная магистраль Юг" зарегистрировано в Москве в конце октября 2024 года, его учредителем и единственным участником на момент регистрации была инфраструктурная "дочка" ВТБ - ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" (ВТБ ИХ).

По данным ЕГРЮЛ, в конце апреля 2025 года участниками проектной компании также стали структуры инфраструктурной группы "Нацпроектстрой" (ООО "НПС Антарес") и ДСК "Автобан" (ООО "КСК №21"), которые получили по 25% долей. В свою очередь, доля ВТБ ИХ снизилась до 50%.

ВТБ ЗИЛ Москва Севастопольский проспект Столичная магистраль ЮГ
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