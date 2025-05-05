"Южуралзолото" в I квартале снизило выручку по РСБУ на 24%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в I квартале 2025 года снизило выручку по РСБУ на 24% до 5,2 млрд рублей.

Как поясняет компания в отчетности, снижение выручки "связано с фазой восстановления производства" после ограничений на добычу, которые действовали в августе-декабре прошлого года по решению Ростехнадзора.

ЮГК ушла в минус на уровне валового результата – получила валовый убыток 671 млн рублей. Но прочие доходы (включают в том числе курсовые разницы) позволили ей получить небольшую чистую прибыль.

Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, только ПАО. Традиционно на него приходится почти половина производства группы, но по итогам 2024 года доля снизилась примерно до 1/3.

Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:

Показатель I кв. 2025 I кв. 2024 Динамика Выручка 5 211 6 886 -24% Себестоимость продаж (5 883) (5 904) 0% Валовая прибыль (убыток) (671) 982 - Управленческие расходы (647) (633) 2% Прибыль (убыток) от продаж (1 318) 349 - Проценты к уплате (2 494) (983) 154% Прочие доходы (расходы), нетто 3 474 (524) - Прибыль (убыток) до налогообложения 79 (1 013) - Чистая прибыль (убыток) 43 (859) - Сальдо денежных потоков от текущих операций (3 734) 300 -

"Южуралзолото" – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов – Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.