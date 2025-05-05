ИИ-стартап Anysphere получил оценку в $9 млрд в рамках инвестраунда

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американский стартап Anysphere, разработчик ИИ-помощника для программирования Cursor, провел очередной инвестраунд, в ходе которого был оценен в $9 млрд, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, компания получила $900 млн от инвесторов, включая венчурные фонды Thrive Capital, Andreessen Horowitz и Accel.

В ходе предыдущего раунда привлечения финансирования, прошедшего в январе текущего года, Anysphere была оценена в $2,5 млрд. Тогда компания привлекла средства инвесторов, в том числе Thrive Capital и Andreessen Horowitz, на сумму $105 млн.

Скачок оценки стартапа, созданного в 2022 году, связан с быстрым ростом его выручки с момента предыдущего инвестраунда, отмечает FT.

ИИ-редактор кода Cursor, разработанный Anysphere, приобрел миллионы поклонников среди программистов, которым он помогает повысить производительность. По словам создателей инструмента, Cursor ежедневно пишет почти миллиард строк рабочего кода.

Среди пользователей Cursor такие IT-компании, как Stripe, OpenAI и Spotify.