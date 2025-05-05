Собянин сообщил, что экономика Москвы за год выросла на 5,5%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Экономика Москвы за последний год приросла на 5,5%, за шесть лет экономика столицы выросла на четверть, сообщил мэр города Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Несмотря на все объективные трудности, (которые) у нас всегда есть, даже в нынешней непростой ситуации, может быть, как раз нам иногда и непростых ситуаций не хватает, чтобы демонстрировать такие хорошие итоги работы. За последний год экономика приросла на 5,5%, а вообще за шесть лет во время и пандемии, и санкций и так далее экономика Москвы выросла на четверть", - сказал Собянин.

По его словам, это "неплохая динамика". "Причем каждый год в плюс идем", - отметил мэр.