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Темп роста цен на московских АЗС к концу апреля замедлился до нескольких копеек

Темп роста цен на московских АЗС к концу апреля замедлился до нескольких копеек
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на топливо на столичных заправках в апреле снова продемонстрировали умеренный рост, однако его недельный темп к концу месяца замедлился всего до нескольких копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам апреля и первой волны майских праздников 92-й бензин подорожал в Москве на 32 копейки, до 57,37 руб./л, 95-й - на 47 копеек, до 63,56 руб./л, дизельное топливо - на 49 копеек, до 70,5 руб./л.

Основной скачок цен на топливо случился в первую неделю апреля - на 23-25 копеек, после чего еженедельный прирост не превышал 10 копеек (за исключением второй недели месяца, когда литр ДТ подорожал на 14 копеек). В последнюю декаду апреля все основные виды топлива подорожали всего на 1-3 копейки. Такая же динамика сохранилась по итогам первых майских выходных.

По данным на 5 мая в сравнении с 31 декабря 2024 года цены на АЗС Москвы выросли: на Аи-92 - на 1,18 рубля, на Аи-95 - на 1,37 рубля, на ДТ - на 1,24 рубля.

Аи-95 Аи-92 бензин Москва
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