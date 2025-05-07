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Brent подорожала до $62,69 за баррель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться в среду после подъема более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказывают новости о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, они повышают надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент накануне вечером заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $62,69 за баррель, что на $0,54 (0,87%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $1,92 (3,2%), до $62,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,59 (1%), до $59,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $1,96 (3,43%), до $59,09 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 по Москве. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей.

Падение цен на нефть с начала текущего года вынуждает американских сланцевых производителей снижать прогнозы добычи. Diamondback Energy предупредила на этой неделе, что производство на месторождениях сланцевых углеводородов в США, вероятно, достигло пика и будет сокращаться в ближайшие месяцы из-за низких цен.

Brent WTI Китай США
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