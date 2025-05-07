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Bloomberg сообщил об интересе XPeng к IPO подразделения "летающих" электромобилей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Китайская XPeng, один из крупнейших производителей электромобилей страны, рассматривает возможность первичного публичного размещения акций подразделения, занимающегося разработкой "летающих" электромобилей Xpeng Aeroht, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, компания пригласил банки принять участие в IPO, которое может пройти в Гонконге или США. При этом окончательное решение пока не принято, и размещение может не состояться.

Xpeng Aeroht была учреждена в 2020 году. В настоящее время компания ведет строительство сборочной линии в Гуанчжоу для "летающих" автомобилей Land Aircraft Carrier. Планируется, что строительство будет завершено в этом году, а массовое производство и поставки начнутся в 2026 году.

Land Aircraft Carrier - крупный шестиколесный пикап с двухместным электрическим дроном, который отсоединяется от машины и в котором можно летать. Модель была представлена в 2023 году.

Котировки ADS Xpeng на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду снижаются на 1,9%. За последние три месяца их цена взлетела более чем на 19%, в то время как S&P 500 опустился на 7%.

XPeng Гонконг США Xpeng Aeroht Land Aircraft Carrier Китай
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