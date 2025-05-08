Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Лидирует "Газпром"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг умеренно растет на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent превысил $61,5 за баррель), данных Росстата о замедлении инфляции в России, а также в ожидании геополитических и экономических новостей. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,3%, локомотивом роста выступают акции "Газпрома" (+0,7%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2841,37 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 мая, составляет 80,8612 руб. (-10,32 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "ММК" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в процессе урегулирования украинского кризиса наступает момент, который требует решений. "Мы подходим к моменту, когда нужно будет принимать решения", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

На вопрос журналиста о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса, что Россия требует "слишком много" в рамках урегулирования, Трамп сказал: "Это возможно". "Вэнс, возможно, знает кое-что, потому что я пока занимался этим, но и другими вопросами", - добавил президент США.

Темпы роста ВВП РФ в I квартале 2025 года с исключением календарного фактора, по оценке Минэкономразвития, составили 2,3% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по экономическим вопросам.

Компании России и Китая находятся в активной стадии переговоров, чтобы заключить контракт по строительству газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "Проработкой контракта (по "Силе Сибири 2" - ИФ) занимаются компании, они в активной стадии переговоров", - сказал он, выразив мнение, что вряд ли удастся сделать это до 9 мая.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 29 апреля по 5 мая составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 мая замедлилась до 10,21% с 10,34% на 28 апреля (после также 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций РФ подошел к майским праздникам в боковике, поскольку в предпраздничные дни традиционно меньше ликвидности, а инвесторы находятся в ожидании завершения переговоров с США по украинскому конфликту.

Неопределенность сроков завершения конфликта, а также падение цен на нефть продолжает оказывать давление на рынок. При этом 8 мая пройдут переговоры президента России с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу газопровода "Сила Сибири 2", также будут обсуждаться другие экономические и энергетические вопросы. Данная встреча свидетельствует об укреплении стратегического партнерства КНР и России, что может позитивно повлиять на рынок, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает торговаться в зоне зеркального уровня 2833 пункта (уровень, который ранее выступал и поддержкой, и сопротивлением - ИФ). Следующее сопротивление находится на уровне 2896 пунктов. При негативном новостном фоне возможно обновление локального минимума в районе 2740 пунктов, считает аналитик "Финама".

В США в среду индексы акций выросли на 0,3-0,7%, инвесторы оценивали новости компаний и результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на текущем уровне с декабря 2024 года. В прошлом году ФРС снизила ее в общей сложности на 100 базисных пунктов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор находится в "хорошем положении" для того, чтобы дождаться большей ясности в том, что касается внешнеторговой политики Белого дома и ее влияния на американскую экономику.

Последствия введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, значительная часть которых была затем приостановлена, для инфляции в США могут оказаться кратковременными, допустил Пауэлл.

"Я не думаю, что нам нужно спешить с изменением ключевой ставки", - сказал он, добавив, что неопределенность в плане последствий пошлин для инфляции и экономического роста сейчас слишком высока.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,6-1%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены растут после снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $61,56 за баррель (+0,7%), цена июньского фьючерса на WTI - $58,57 за баррель (+0,9%).

В среду стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.