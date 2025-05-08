Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг растет на фоне улучшения внешней конъюнктуры, данных Росстата о замедлении инфляции в России, а также в ожидании геополитических и экономических новостей. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,1%, лидируют бумаги "Газпрома" (+2,8%), АФК "Система" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,9%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2863,42 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1115,62 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 мая, составляет 80,8612 руб. (-10,32 копейки).