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ЕС выделил Украине 1,71 млрд евро на закупку вооружений

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что выделила Украине еще 1,71 млрд евро на закупку беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

"Сегодня мы выделили 1,71 млрд евро на закупку беспилотников, боеприпасов и систем ПВО для Украины. Мы продолжим оказывать Украине неизменную поддержку (...). Мы также продолжаем работать ради достижения справедливого и прочного мира, который обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины, а также безопасность всей Европы", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В пресс-релизе сказано, что 1,71 млрд евро выделяются в рамках программы кредитной поддержки (Ukraine Support Loan) Киева общим объемом 90 млрд евро. Они будут направлены "на приобретение беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, включая радары раннего обнаружения и ракеты, чтобы удовлетворить неотложные военные нужды Украины".

Это уже восьмой транш, предоставленный Украине в рамках оборонного компонента программы кредитной поддержки. "Средства пойдут на закупку оборонного оборудования у украинских и европейских производителей. Около 40% от общей суммы будет направлено на исполнение контрактов с компаниями, базирующимися в Европейском союзе", - уточнили в Брюсселе.

До конца 2026 года Украине по-прежнему доступны 23,6 млрд евро финансовой помощи от ЕС. Сюда входят около 19,2 млрд евро в рамках программы кредитной поддержки, из которых 10,2 млрд евро предназначены для развития оборонно-промышленного потенциала Украины, а 9 млрд евро - для бюджетной поддержки. Кроме того, в текущем году в рамках фонда Ukraine Facility доступны еще почти 4,4 млрд евро бюджетной поддержки без учета дополнительных средств из программы кредитной поддержки.

Выделение этих сумм обусловлено выполнением юридических требований, предусмотренных соответствующими правовыми актами, сообщила Еврокомиссия.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Украина Ukraine Facility
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