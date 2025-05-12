Правительство доработало внесенные в апреле поправки в Бюджетный кодекс

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании бюджетного законодательства в новой редакции, сохранив в нем нормы о цифровизации и казначейском контроле, безвозмездности депозитарных услуг НРД Минфину по ФНБ, а также уточнив положения об ответственности регионов за срыв соглашений об оздоровлении бюджетов.

Документ (№914321-8) размещен в электронной базе данных парламента. Он внесен взамен ранее отозванного законопроекта (№895240-8).

В частности, из текста исключены поправки в закон о некоммерческих организациях и закон "О парламентском контроле".

Существенные положения законопроекта сохранены в полном объеме. Так, документ по-прежнему предусматривает включение в Бюджетный кодекс новой главы об информационном обеспечении бюджетного процесса, закрепляющей работу системы "Электронный бюджет". Также сохраняются нормы о расширении казначейского мониторинга, обязательности ведения раздельного учета при сопровождении, безвозмездности депозитарных услуг НРД Минфину по ФНБ и запрете на выплаты взыскателям на счета в иностранных банках.

В доработанной версии уточнены юридические формулировки ряда статей. В частности, конкретизировано, что меры ответственности регионов за нарушение сроков подписания соглашений об оздоровлении могут устанавливаться в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.