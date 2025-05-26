Комитет Госдумы одобрил законопроект о расширении казначейского контроля за бюджетом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об усилении казначейского контроля и закреплении цифровой инфраструктуры управления государственными финансами.

Законопроект № 914321-8 был внесен в парламент в мае.

Он предусматривает распространение казначейского мониторинга на всех получателей бюджетных средств, включая исполнителей государственных контрактов.

"Мы настраиваем казначейскую систему в этой части по аналогии с банковской системой, когда все, кто получают средства из бюджета, неважно, на счет в Казначействе или на счет в банке, будут подлежать этому мониторингу", - сказала на заседании комитета первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

По ее словам, новая норма реализуется во исполнение решения межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям и коснется примерно 260 тысяч юридических лиц, в то время как сейчас казначейский мониторинг проводится только в отношении участников казначейского сопровождения, а это - 67 тысяч клиентов.

Законопроект предусматривает включение в Бюджетный кодекс новой главы об информационном обеспечении бюджетного процесса, закрепляющей работу системы "Электронный бюджет". "Мы много лет формируем бюджеты, исполняем бюджеты в электронной системе АИС "Финансы", но тем не менее законодательно это было не закреплено", - сказала Окладникова. Она добавила, что ничего нового, кроме указания текущего функционала АИС, в законопроект не вводится.

Документ закрепляет обязанность государственных заказчиков включать в контракты условия о казначейском сопровождении. Устанавливается обязанность введения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности участниками казначейского сопровождения. "В настоящее время такого условия нет, и мы видим по результатам проверок, что часть нарушений, которые выявляются нашими контролирующими органами - и Федеральным казначейством, и Счетной палатой - можно было бы избежать, если бы при получении бюджетных средств компании сразу ввели раздельный учет", - объяснила Окладникова.

Предлагается разрешить правительству оперативно дополнять бюджетную классификацию при появлении новых видов доходов. "В текущей редакции мы можем вносить только через внесение изменений в закон. Но мы видим, как динамично меняется законодательство, то вводим новые пошлины, то какие-то сборы, то еще что-то. И конечно, чтобы оперативно реагировать на изменения этой классификации по доходам, просим такое полномочие", - сказала представитель Минфина.

Также Минфин предлагает разрешить оперативно перераспределять экономию от централизованных закупок на другие цели - без внесения поправок в закон о бюджете. "Уже в этом году мы ожидаем экономию централизации закупок около 10 млрд рублей, поэтому - неправильно, если деньги будут лежать до корректировки закона (о федеральном бюджете - ИФ). Лучше, как только прошел конкурс или аукцион, и мы поняли, какая экономия - перенаправить средства на те цели, где они наиболее сейчас нужны", - отметила Окладникова.

Законопроект предлагает также вернуться к прежнему предельному сроку внесения правительством в Госдуму проекта федерального бюджета - 1 октября вместо 15 сентября.

Предлагается закрепить на постоянной основе право правительства не распространять запрет на господдержку в виде субсидий и инвестиций на юрлица с офшорным участием более 25% - при условии отдельного решения правительства.

Вводится безвозмездное оказание Минфину депозитарных услуг при управлении финансовыми активами, в которые размещены средства ФНБ. "Сейчас мы это делаем через ВЭБ, хотим "спрямить" путь, считаем, что это сэкономит нам средства напрямую", - отметила первый замминистра.

В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас депозитарное обслуживание по ценным бумагам ФНБ платное и осуществляется через схему, при которой Минфин взаимодействует с "ВЭБ.РФ", а тот в свою очередь с НРД.

"На 1 января 2025 года портфель ценных бумаг ФНБ достиг 2,10 трлн рублей, и до конца 2027 года прогнозируется его увеличение еще на 0,36 трлн рублей. Тариф за оказание депозитарных услуг установлен для Минфина на уровне 0,02% годовых от объема портфеля, сумма соответствующей комиссии за 2024 год составила 335,54 млн рублей, а за 2025 год прогнозируется в сумме 462,40 млн рублей", - указывается в документе.

В финансово экономическом обосновании говорится, что в случае перехода к оказанию НРД депозитарных услуг Минфину на безвозмездной основе возможный бюджетный эффект за 2025-2027 годы оценивается в 1,39 млрд рублей, экономия средств федерального бюджета на оплату депозитарных услуг составит не менее 430 млн рублей ежегодно.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 28 мая.