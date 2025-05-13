Рубль во вторник вырос в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам вторника, рубль вырос на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,118 руб., что на 3,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 мая на 33,83 копейки, до 80,55 руб./$1, и уменьшил курс евро на 41,61 копейки, до 89,6956 руб./EUR1.

"Рубль не спешит терять позиции, инвалюты остаются прижатыми к многомесячным минимумам. Юань тяготеет к 11,1, доллар - к 80 руб. В комплекс поддерживающих рублевые активы факторов добавились позитивные геополитические сигналы. А базово рубль продолжает опираться на слабость импорта при стабильном экспорте, высокие ставки в экономике и продажи валюты в рамках бюджетного правила. Краткосрочно курсы могут оставаться вблизи текущих значений. Не исключаем, что инвалюты временно могут опуститься чуть пониже, если в переговорах по мирному урегулированию появится прогресс. Но многое указывает на то, что ближе к лету рубль отступит – увеличится спрос на валюту под импорт, экспортная выручка может сократиться из-за снижения цен на нефть, рынок будет предвкушать снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, сезон отпусков не за горами. Лето доллар может встретить на уровне 84-86, юань – 11,3-11,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Участники рынка ждут новостей о российско-украинских переговорах, которые, по предложению президента РФ Владимира Путина, могут состояться 15 мая в Стамбуле.

Переговорная группа от РФ по украинскому урегулированию будет 15 мая в Стамбуле, сообщил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Послезавтра, в четверг, 15 мая, в Стамбуле и вне зависимости от позиции Киева наши переговорщики должны быть там и будут", - сказал Слуцкий во вторник с трибуны Госдумы.

Накануне в МИД России сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом предложение Путина Киеву начать прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В ночь на 11 мая он выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле.

Минфин РФ с 13 мая по 5 июня планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 41,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд рублей. С 7 апреля по 12 мая Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке. ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 13 мая по 5 июня 2025 года будет продавать валюту объемом 6,56 млрд рублей в день (с 7 апреля по 12 мая 2025 года он продавал валюту объемом 10,46 млрд рублей в день).

Нефть

Подъем цен на нефть ускорился вечером во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве поднимается на 2,48% до $66,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 2,83% до $63,7 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на максимумах за две недели на новости, что США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, а Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая и продлятся 90 дней, сообщил Белый дом.

Также во вторник инвесторы следят за визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Ожидается, что американский лидер встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В рамках ближневосточного турне Трамп также посетит Катар и ОАЭ.

Банк России во вторник, 13 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 40 млрд рублей (при лимите 1 трлн 40 млрд рублей и спросе 2 трлн 168,263 млрд рублей) в среднем по ставке 21,15% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 6 мая, ЦБ разместил 880 млрд рублей (при лимите 880 млрд рублей и спросе 1 трлн 998,268 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

ЦБ с 15 апреля перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов в связи с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита в банковском секторе и переходом к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 мая опустилась на 10 базисных пунктов - до 20,67% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник понизилась на 3 базисных пункта, до 20,94% годовых, в то время как версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,67% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и составила 22,07% годовых.