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Производство водки в РФ в январе-апреле снизилось почти на 16%, вина – выросло на 5,2%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Производство водки в РФ в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 15,6% до 19,1 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Коньячные предприятия сократили производство на 22,7% до 2 млн дал, ликероводочных изделий было выработано 4,1 млн дал (на 6% меньше). В целом спиртных напитков за этот период было произведено 28,7 млн дал, что на 14,7% меньше прошлогоднего.

В то же время производство виноградных вин за четыре месяца этого года выросло на 5,2% до 11,6 млн дал. Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были выше – 6,9% до 4,8 млн дал. В то же время производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало в 4,7 раза до 37,2 тыс. дал, с содержанием этилового спирта – в 2,1 раза до 8,9 млн дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 458,4 тыс. дал, что на 17,2% меньше, чем годом ранее.

Резко снизился и выпуск слабого алкоголя – до 448,5 тыс. дал с 8,1 млн дал годом ранее.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-апреле составило 46,6 млн дал, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росалкогольтабакконтроль
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