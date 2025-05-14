Рубль на "Мосбирже" чуть подешевел к юаню вслед за снижением котировок нефти

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль слегка дешевеет к юаню на фоне понижательной коррекции цен на нефть после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

По итогам первой минуты юань подорожал на 0,45 копейки до 11,1225 рубля. При этом юань оказался на 3,48 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Курс рубля может уйти в диапазоны 85-90 за доллар и 11,5-12 за юань в среднесрочной перспективе, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Рубль относительно основных валют укрепился на 0,3-0,5% и остается на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса экспорта/импорта, констатирует аналитик. Поддержку курсу нацвалюты оказывает все еще жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, есть и фактор снизившейся геополитической риск-премии на фоне надежд на урегулирование конфликта, отмечает Зельцер.

Однако он обращает внимание, что к лету факторы могут поменять вектор и снизить поддержку рубля.

"Ожидаем сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюты от импортеров. 13 мая ЦБ сократил лимиты продажи валюты по бюджетному правилу, менее чем через месяц регулятор может приступить к монетарному послаблению. В среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление курса доллара в диапазон 85-90 рублей/$1, юань способен вернуться в границы 11,5-12 рублей/юань", - пишет эксперт в обзоре.

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее во вторник Песков отметил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.

"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - ответил представитель Кремля.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

К 10:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,3%, до $66,42 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,36%, до $63,44 за баррель.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдет навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет вои данные позднее в среду, аналитики в среднем прогнозируют, что оно укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.