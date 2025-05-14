Поиск

Рубль на "Мосбирже" чуть подешевел к юаню вслед за снижением котировок нефти

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль слегка дешевеет к юаню на фоне понижательной коррекции цен на нефть после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

По итогам первой минуты юань подорожал на 0,45 копейки до 11,1225 рубля. При этом юань оказался на 3,48 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Курс рубля может уйти в диапазоны 85-90 за доллар и 11,5-12 за юань в среднесрочной перспективе, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Рубль относительно основных валют укрепился на 0,3-0,5% и остается на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса экспорта/импорта, констатирует аналитик. Поддержку курсу нацвалюты оказывает все еще жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, есть и фактор снизившейся геополитической риск-премии на фоне надежд на урегулирование конфликта, отмечает Зельцер.

Однако он обращает внимание, что к лету факторы могут поменять вектор и снизить поддержку рубля.

"Ожидаем сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюты от импортеров. 13 мая ЦБ сократил лимиты продажи валюты по бюджетному правилу, менее чем через месяц регулятор может приступить к монетарному послаблению. В среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление курса доллара в диапазон 85-90 рублей/$1, юань способен вернуться в границы 11,5-12 рублей/юань", - пишет эксперт в обзоре.

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее во вторник Песков отметил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.

"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - ответил представитель Кремля.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

К 10:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,3%, до $66,42 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,36%, до $63,44 за баррель.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдет навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет вои данные позднее в среду, аналитики в среднем прогнозируют, что оно укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Мосбиржа Банк России Brent WTI API США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Путин отметил, что США продолжают закупку ядерного топлива из РФ

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита
Умершие знаменитости

Прощание с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко пройдет 14 мая

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });