Господдержка производства картофеля и овощей в 2025 году снижена на 13% до 3,7 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Господдержка производства картофеля и овощей в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом снижена на 13% до 3,7 млрд рублей с 4,241 млрд в 2024 году.

Согласно подготовленному Минсельхозом ежегодному национальному докладу о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, с которым ознакомился "Интерфакс", федеральный бюджет в 2025 году на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей предусматривает бюджетные ассигнования в объеме 3,7 млрд рублей.

В 2024 году на эти цели было предусмотрено 4,5 млрд рублей, фактически использовано около 4,241 млрд рублей.

Как поясняется в нацдокладе, уменьшение объема финансирования в прошлом году было связано "с сокращением заявленной потребности субъектов Российской Федерации". По данным на 1 января 2025 года, предусмотренные средства фактически использованы на 99,9% (4 240,9 млн рублей). Причиной неполного использования господдержки Минсельхоз, в частности, называет "отсутствие в ряде субъектов получателей средств ввиду смены формы хозяйствования потенциальных заявителей".

Согласно нацдокладу, на 2025 год Минсельхоз отобрал 9 инвестиционных проектов в сфере картофелеводства и овощеводства общей стоимостью 1,35 млрд рублей.

В нацдокладе напоминается, что, по данным Росстата, в 2024 году сбор картофеля в организованном секторе (сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели) составил 7 млн 301,3 тыс. тонн, что на 15,3% ниже максимального за последние 30 лет урожая 2023 года (8 млн 624,9 тыс. тонн). Однако он соответствует среднему за последние 5 лет показателю (7 млн 375,8 тыс. тонн). В результате показатель самообеспечения картофелем в 2024 году составил 91,6%, что на 3,4 п.п. ниже индикатора доктрины продовольственной безопасности (95%). В 2023 году этот показатель составлял 101%.

Посевные площади под картофелем в 2024 году сократились до 281,3 тыс. га с 313,7 тыс. га в 2023 году. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, они будут увеличены до 286,3 тыс. га. При благоприятных погодных условиях ведомство рассчитывает на достойный урожай картофеля.

Как сообщалось, в этом году картофель стал лидером по росту цен на плодоовощную продукцию в РФ, что привело к необходимости введения квоты на его беспошлинный ввоз в объеме 150 тыс. тонн. Как сообщал Минсельхоз, этот показатель может быть увеличен в два раза до 300 тыс. тонн. Решение об этом в настоящее время согласовывается на площадке ЕЭК, уточняло ведомство. Квота действует до 31 июля 2025 года.

По данным Россельхознадзора, с начала года по 7 мая РФ увеличила импорт картофеля в 3,5 раза до 432,2 тыс. тонн.

По данным Росстата на 5 мая, цены на картофель в РФ с начала года выросли более чем в 1,5 раза. Это самый высокий показатель на рынке плодоовощной продукции, данные о ценах на которую статведомство предоставляет еженедельно.

В РФ с 2023 года реализуется федеральный проект "Развитие овощеводства и картофелеводства". Он предусматривает рост производства картофеля в организованном секторе к 2030 году по сравнению с 2020 годом на 20% до 8,15 млн тонн, овощей открытого грунта - на 18,9% до 6,45 млн тонн, тепличных овощей - на 38% почти до 1,9 млн тонн.

Согласно нацдокладу, в 2024 году производство овощей открытого грунта выросло до 5,953 млн тонн с 5,889 млн тонн в 2023 году, закрытого грунта - снизилось до 1,633 млн тонн с 1,635 млн тонн. Эти показатели относятся к организованному сектору.

Как отмечается в докладе, валовой сбор овощей (открытого грунта и тепличных) в 2024 году – 7,586 млн тонн – является рекордным в истории современной России и на 8,1% превышает средний показатель за последние 5 лет, составляющий 7,019 млн тонн.