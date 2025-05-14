Рубль в среду повысился в паре с юанем в ожидании новостей о переговорах в Стамбуле

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль укрепился в ожидании новостей о российско-украинских переговорах, которые могут состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,06 руб., что на 5,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 мая на 32,63 копейки, до 80,2237 руб., и увеличил курс евро на 68,65 копейки, до 90,3821 руб.

"В среду рубль слегка подорожал в паре с юанем, при этом торги проходили при низкой активности рынка. Сегодня игроки замерли в ожидании новостей из Стамбула, где уже завтра могут начаться прямые переговоры между делегациями России и Украины. Некоторое давление на курс рубля оказывает понижательная коррекция цен на нефть, а также тот факт, что ЦБ РФ сократил со вчерашнего дня майские продажи валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 млрд рублей в день вместо 10,5 млрд рублей в день в апреле", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Планы переговоров в Стамбуле

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Во вторник Песков отметил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.

"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - сообщил представитель Кремля.

Ранее во вторник американские СМИ сообщали, что в Стамбул планируют отправиться спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В сообщениях отмечалось, что они не планируют участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом.

В среду Трамп заявил, что не исключает своего визита на днях в Стамбул, если увидит, что РФ и Украина на переговорах там имеют шансы на урегулирование конфликта.

"Такая вероятность есть, если это поможет прекратить войну. Я подумаю об этом", - сказал он американским журналистам на борту своего самолета, рассуждая о том, может ли он посетить Стамбул. При этом Трамп предупредил, что в четверг у него уже запланирован визит в ОАЭ. В настоящее время Трамп проводит турне по арабским странам Персидского залива.

Трамп сказал также, что надеется получить позитивные сигналы насчет урегулирования украинского конфликта в среду, четверг или в пятницу.

"Я думаю, мы получим довольно хорошие новости об этом сегодня. А может быть - завтра или в пятницу", - приводят американские СМИ слова Трампа, прибывшего в среду с визитом в Катар.

Санкции ЕС

Постпреды стран-членов ЕС в среду одобрили новый пакет санкций в отношении России, между тем сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Сегодня постпреды ЕС достигли важного соглашения по 17-му пакету санкций против России, включающему меры в отношении "теневого флота" России", - написал Кошта в соцсети Х.

Теперь эти меры должен утвердить Совет ЕС. Ранее сообщалось, что он планирует сделать это позже в мае.

Евросоюз в рамках 17-го пакета антироссийских санкций намерен ограничить доступ России к технологиям и добавить в санкционные списки 189 судов, сообщила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую соглашение (постпредов ЕС - ИФ) по 17-му пакету санкций против России. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, используемым на поле боя", - написала она в соцсети Х.

"Мы внесли в санкционные списки еще 189 судов "теневого флота", эти меры нацелены на препятствование экспорту российских энергоресурсов", - добавила она.

Нефть

Котировки нефтяных фьючерсов отступили от минимумов сессии, но остаются в минусе после выхода официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени опустилась на 0,75%, до $66,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,64%, до $63,26 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 2,5% и завершили торги на максимумах с конца апреля на оптимизме, связанном с новостью о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создания Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке.

Между тем, как показали вышедшие в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,454 млн баррелей, тогда как аналитики, прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем ожидали сокращения запасов на 1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,069 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 мая осталась на прежнем уровне - 20,67% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду понизилась на 3 базисных пункта, до 20,91% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 22,07% годовых.