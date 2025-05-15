Рынок акций РФ в четверг упал до 2940п по индексу МосБиржи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне опасений длительности переговорного процесса между РФ и Украиной по мирному завершению конфликта, - инвесторы ожидали новостей с первого раунда переговоров; фактором давления выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился в район $64,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 2840 пунктам, к уровню недельной давности; локомотивом снижения выступили акции "Газпрома" (-4,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2840,05 пункта (-2,9%), индекс РТС - 1113,98 пункта (-3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 мая, составил 80,3134 руб. (+8,97 копейки).

Подешевели также акции МКБ (-6,2%), "ВК" (-4,2%), АФК "Система" (-3,8%), "Группы компаний ПИК" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,6%), "Селигдара" (-3,5%), "АЛРОСА" (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -0,6% "префы"), "ММК" (-3,1%), Сбербанка (-2,8% и -2,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "Т-Технологии" (-2,7%), ПАО "Полюс" (-2,6%), ОК "Русал" (-2,6%), "Роснефти" (-2,5%), "Норникеля" (-2,5%), "ФосАгро" (-2,4%), "НЛМК" (-2,1%), "Северстали" (-2,1%), ВТБ (-2%), "Московской биржи" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Интер РАО" (-0,3%).

Сбербанк в январе-апреле 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,5% - до 542,3 млрд руб. по сравнению с 495,1 млрд руб. за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении банка. В апреле текущего года чистая прибыль выросла на 5,1% - до 137,8 млрд руб. (131,1 млрд руб. в апреле 2024 года).

Подорожали акции "МТС" (+0,8%).

Рынок акций РФ ускорил снижение накануне поздно вечером, когда стало известно, что российскую делегацию на переговорах РФ-Украина 15 мая в Стамбуле возглавит помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В составе делегации замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Задача России на прямых переговорах с Украиной - выйти рано или поздно на долгосрочный мир, устранив базовые первопричины конфликта, заявил в четверг Мединский журналистам.

По его словам, переговоры в Стамбуле Москва рассматривает как продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса, делегация обладает необходимыми компетенциями и полномочиями.

"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальные делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - сказал Мединский журналистам в четверг.

Накануне из Вашингтона поступили известия о том, что в Турцию едут госсекретарь США Марко Рубио (правда, пока на встречу глав МИД стран НАТО в Анталье), а также спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Президент США Дональд Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

Путин не будет присутствовать на переговорах России и Украины в Турции, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу CNN. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли шанс на то, что Путин примет участие во встречах в Турции.

Президент США Трамп в четверг заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с президентом России Путиным, сообщает агентство Bloomberg. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - приводит агентство слова Трампа о решении украинского кризиса.

Ранее в четверг Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется, вопрос в предметном плане не поднимался.

Тем временем, вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохраняющиеся низкие темпы инфляции в России, что подогревает ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля. С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,08%, с начала года - 3,28%, сообщил Росстат.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 10,09% с 10,21% на 5 мая (после 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, рынок акций РФ снизился на фоне неопределенности геополитики и отката нефтяных котировок.

Российские инвесторы с осторожностью относятся к началу переговоров между Россией и Украиной, которые могут оказаться сложными и продолжительными. Очередная коррекция цен на нефть, вероятно, связанная с контактами между США и Саудовской Аравией, также негативно повлияла на индекс МосБиржи. Дополнительное давление могут оказывать новости об утверждении 17-го пакета санкций со стороны ЕС, которое ожидается 20 мая, ограничения затронут нефтетанкеры, банки, ряд лиц и организаций, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи вновь опустился ниже 2900 пунктов на фоне разочарования составом делегаций, представленных на мирных переговорах по Украине в Стамбуле. Геополитическая неопределенность опять выросла. К тому же нефть понесла заметные ценовые потери, рубль остается крепким, а данные Росстата, вышедшие накануне, оказались неоднозначными - недельная инфляция перешла к росту, а годовая продолжила снижаться.

Еще одним негативом выступили сообщения о том, что комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения. Китайские биржи закрыли день в "минусе" - настрой омрачила неопределенность в торговле. В красной зоне начали торги и американские площадки. Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении в четверг заявил, что регулятору в ближайшие годы придется столкнуться с внезапными шоками в сфере предложения, и обозначил принципы новой стратегии Федрезерва, обратил внимание аналитик.

В конце недели будут опубликованы данные по торговому балансу еврозоны за март, в США выйдут данные по новостройкам за апрель; на российском рынке Henderson проведет ГОСА (в повестке вопрос утверждения дивидендов), ПАО "Россети Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал, а банк "Санкт-Петербург" - квартальный отчет по МСФО. От дивидендов очистятся акции "Т-Технологий".

"В конце недели торговая активность может быть невысокой с учетом вновь возросшей неопределенности в геополитике. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 мая - 2800-2900 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на рынке акций РФ преобладали продажи на фоне неопределенности в отношении решения украинского конфликта. Вечером 14 мая был опубликован состав российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле, и инвесторы негативно восприняли отсутствие высокопоставленных лиц в делегации, что вызвало опасения относительно эффективности предстоящих переговоров и возможного дипломатического прорыва. Также немаловажную роль в снижении котировок играет падение цен на нефть, считает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает снижение и находится под 9-дневной скользящей средней; уровнем поддержки может выступать район 2735 пунктов, считает представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в РФ обеспокоены рисками более затяжных мирных переговоров по Украине, не надеясь на их "прорыв".

Акции "Аэрофлота" чувствуют себя чуть лучше рынка, оставаясь одной из дивидендных интриг по итогам 2024 года. Менеджмент компании не исключил возможности годовых выплат, но конкретной рекомендации пока обнародовано не было. За 2024 год "Аэрофлот" получил чистую прибыль по МСФО в размере 55 млрд руб. (по РСБУ - 22 млрд руб.) против убытка годом ранее, что теоретически позволяет осуществить выплаты, которые, однако, вряд ли превысят среднерыночный уровень. За I квартал 2025 года чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ при этом составила 56,6 млрд руб. против убытка в 7 млрд руб. годом ранее, отметила аналитик.

Акциям "Газпрома" в условиях возможного усиления санкционного давления со стороны ЕС и неопределенной геополитической обстановки не оказали поддержки даже новости среды о проведении 21 мая совета директоров по дивидендам. Интрига по выплатам газового гиганта сохраняется, напомнила Кожухова.

На западных фондовых площадках в четверг преобладает сдержанный уход от риска, участники торгов ждут новых геополитических и экономических драйверов. Индексы МосБиржи и РТС отступили от минимумов дня, но остались в значительном "минусе" в ожидании официальных прямых переговоров по украинскому кризису в Стамбуле. Инвесторы обеспокоены возможным отсутствием прогресса в сближении позиций сторон, особенно с учетом предполагаемого отсутствия на встрече президентов РФ и Украины, считает представитель "Велес Капитала".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, данные Росстата по инфляции в целом оказались позитивными. Если годовой рост цен продолжит спад, то можно надеяться, что в начале лета Банк России даст сигнал о скором смягчении денежно-кредитной политики.

Однако основным драйвером снижения на рынке акций РФ стали геополитические новости: главой делегации был назначен помощник президента Мединский, тогда как инвесторы ожидали более тяжеловесных фигур российской политики.

"Технический анализ говорит о том, что по индексу МосБиржи формируется "сходящийся треугольник", нижняя сторона которого проходит чуть ниже отметки 2800 пунктов. Здесь рисковым инвесторам можно пытаться начинать покупки. Однако очень многое будет зависеть от первых итогов встречи и риторики комментариев. Так что ожидаем повышенную волатильность", - отмечает Антонов.

Мировые фондовые индексы

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX прибавили 0,4-0,7%) и США (индексы к 18:50 по Москве подросли на 0,1-0,2%).

Количество занятых в Австралии в апреле повысилось на 89 тысяч до рекордных 14,64 млн, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали подъема всего на 20 тыс., по данным Trading Economics.

Ралли мировых фондовых рынков, вызванное торговым соглашением Китая и США, идет на спад, пишет Trading Economics. Внимание инвесторов переключается на перспективы корпоративных прибылей и экономического роста.

Власти Китая со среды сняли ограничения на экспорт редкоземельных элементов и технологий военного назначения для 28 американских структур. Экспортеры смогут в течение 90 дней подавать заявки на соответствующие лицензии.

Кроме того, КНР отменила торговые и инвестиционные запреты для 17 компаний из США, назвав этот шаг потенциальной перезагрузкой двусторонних отношений.

Экономика еврозоны в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего пересмотренные данные. В годовом выражении ВВП еврозоны вырос на 1,2%.

Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом и на 1,2% в сравнении с первым кварталом прошлого года. Эксперты в среднем ожидали подтверждения обеих оценок, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем не прогнозировали изменения показателя, по данным Trading Economics. В марте, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,7%, а не на 1,4%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены сохранили негативную динамику на новостях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $64,5 за баррель (-2,4% и -0,8% в среду), цена июньского фьючерса на WTI - $61,59 за баррель (-2,5% и -0,8% накануне).

Президент США Трамп заявил в Дохе в четверг, что стороны близки к подписанию соглашения. "Иран в некотором роде согласился на условия будущей сделки (...). Они не смогут владеть ядерным оружием", - сказал Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

Накануне советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил телеканалу NBC News, что Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций.

Международное энергетическое агентство (МЭА) символически повысило прогноз глобального роста спроса на нефть в 2025 году. Теперь МЭА ожидает увеличения спроса на 741 тыс. б/с, а не на 726 тыс. б/с, как ожидалось ранее.

Снижению рынка в среду способствовали данные о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило министерство энергетики, коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,454 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их сокращения на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "М.Видео" (-4,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-4,6%), ГК "Самолет" (-4,5%), "СПБ биржи" (-4,3%), "Мосэнерго" (-4,2%), "Белона" (-4%), ПАО "Таттелеком" (-3,9%), ПАО "Россети Урал" (-3,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,7%).

MKПAO "Юнайтед Медикал Груп" (+0,2%) (холдинговая компания сети клиник ЕМС) проведет годовое собрание акционеров 20 июня, сообщила компания на ленте раскрытия. При этом совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,87 млрд рублей (из них 19,4 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,32 млрд рублей на акции "Т-Технологии").