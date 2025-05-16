Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в пятницу рубль подешевел к юаню на фоне отсутствия явного прорыва на переговорах в Стамбуле между делегациями России и Украины.

К 19:00 юань подорожал на 6,15 копейки, до 11,1785 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 45,55 копейки, до 80,7689 рубля, и уменьшил курс евро на 60,51 копейки, до 90,7062 рубля.

"На уходящей неделе биржевой курс рубля продолжил укрепляться (+0,4%), торгуясь в узком диапазоне 11,06-11,18 за юань. При этом сокращение чистых продаж валюты ЦБ до 6,6 млрд рублей/день с 10,5 млрд руб./день со вторника не оказало значимого влияния на курс. В пятницу стоимость рубля незначительно снизилась - до 11,2 за юань (-0,9% д/д). Стабильность отечественной валюты в последнее время может объясняться тем, что, по данным ЦБ, спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков снизился (на $9 млрд за апрель, до $21,3 млрд в месяц, что стало минимумом с июля 2024 года) при сохранении высокого объема продаж валюты экспортерами ($10 млрд в апреле, -2% м/м)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

В пятницу в Стамбуле состоялись прямые переговоры между российской и украинской делегациями, поле встречи глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия готова продолжить контакты. Российская делегация в пятницу покинет Стамбул, дата новых контактов пока не согласована, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, дата очередных контактов с представителями Украины пока не согласована. "Также нет каких-либо определенных дат по поводу согласования планов о прекращении огня", - добавил собеседник агентства.

Цены на нефть эталонных марок остаются в заметном плюсе вечером в пятницу.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,3% до $65,37 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,44%, до $62,51 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США. В начале недели нефтяные цены получили сильный импульс к росту на фоне новостей о том, что Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Беспокойство, что торговая война между крупнейшими экономиками мира приведет к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывало негативное влияние на настроения участников рынка в последние месяцы.

Международное энергетическое агентство накануне символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году. Как сообщается в ежемесячном отчете МЭА, относительно прошлого года спрос вырастет на 741 тысячу баррелей в сутки. В апреле агентство прогнозировало прирост на уровне 726 тысяч б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 мая выросла на 13 базисных пунктов - до 21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу понизилась на 1 базисный пункт, до 20,88% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 22,07% годовых.