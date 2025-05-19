Основная сессия открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сесии на "Мосбирже" подрос, отыгрывая новости о планируемом телефонном разговоре президентов США и России для обсуждения пути прекращения украинского конфликта; сдерживающими факторами стали ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и нефть (фьючерс на нефть Brent опустился ниже $65 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 1,4% к уровню закрытия основной сессии в пятницу; лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+3%) и "Газпрома" (+2,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 1,4% до 2881,02 пункта, индекс РТС вырос на 1,4% до 1123,68 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 мая, составляет 80,7689 рубля (+45,55 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+2,6%), АФК "Система" (+2,4%), "Северстали" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,8%), "ММК" (+1,6%), "ВК" (+1,6%), "НЛМК" (+1,5%), "МТС" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), ВТБ (+1,3%), "Т-Технологии" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,1% "префы"), ОК "Русал" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. "Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск - ИФ)", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы.

"Затем я поговорю с президентом Украины Зеленским, а после этого - одновременно с президентом Зеленским и с некоторыми членами НАТО", - добавил президент США.

Позже в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора президентов России и США.

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств, заявил руководитель делегации Владимир Мединский.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, на сообщения о завершении первого раунда переговоров России и Украины российский фондовый рынок отреагировал позитивно, а на выходных оптимизм был подогрет новостями о планируемом телефонном разговоре президентов США и России.

Индекс МосБиржи формирует сходящийся треугольник, выход из которого имеет равнозначные шансы на движение вверх или вниз. Стоит ожидать закрытия двух дней вне треугольника для определения будущего движения, считает аналитик.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, рынок акций утром в понедельник будет расти за счет геополитических факторов. Ожидания предстоящего телефонного разговора между президентами России и США после стамбульских переговоров инвесторы воспринимают позитивно, что позволит индексу МосБиржи продолжить восстановление.

Однако рост, скорее всего, будет сдержанным, так как участники торгов будут ожидать заявлений по итогам телефонного контакта президентов России и США. В случае появления позитивных заявлений по итогам встречи рынок может продолжить восходящую динамику и выйти к верхней границе диапазона 2840-2940 пунктов, считает Зварич.

В целом, в случае сохранения поддержки со стороны геополитического фактора, к окончанию недели можно ожидать попыток индекса МосБиржи превысить 3000 пунктов, чему также будет способствовать стабилизация ситуации на рынке энергоносителей. Плюс к этому, в случае вероятного выхода неплохой недельной инфляции могут усилиться позитивные ожидания по заседанию ЦБ 6 июня, что также может стимулировать покупки в российских акциях, полагает представитель ПСБ.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций попробует выйти из технического "треугольника".

В прошедшие выходные высоколиквидные акции преимущественно росли. Инвесторы ждут позитива от намеченных на понедельник телефонных переговоров президентов России и США. Для индекса МосБиржи сильное сопротивление находится на 2900 пунктах - линии поддержки нисходящего тренда от конца февраля. Без новых драйверов пробить ее не получится.

"Технически рынок заперт в "сходящемся треугольнике" с границами 2815-2900 пунктов. В пятницу именно нижняя сторона "треугольника" стала поддержкой, от которой произошел разворот. Таким образом, если мы сегодня услышим позитивные комментарии по итогам телефонной беседы лидеров двух стран, то индекс МосБиржи попытается пробить "треугольник" вверх. Обычно выходы из таких фигур бывают очень сильными", - считает эксперт.

Не исключены также заявления сторон о готовности к сотрудничеству, прежде всего, в области добычи нефтегазовых ресурсов. Если это случится, то лучше рынка будут акции "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти". Но спекулянтам все-таки рекомендуется сосредоточиться на торговле "всем рынком", то есть фьючерсами на индексы МосБиржи и РТС, добавил Антонов.

Индексы акций в США в пятницу выросли на 0,5-0,8%; инвесторы оценивали статданные, новости компаний и экономические прогнозы.

Индекс потребительского доверия в Штатах в мае упал до 50,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до минимума с июня 2022 года - и является вторым самым низким показателем за все время наблюдений. Эксперты ожидали подъема индекса в этом месяце до 53,4 пункта.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,8-1,4%) на новостях о понижении рейтинга США агентством Moody's и статистике из Китая.

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Таким образом, Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств лишило крупнейшую экономику мира наивысшего рейтинга. Ранее это сделали S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Прогноз для рейтинга изменен с "негативного" на "стабильный".

Промпроизводство в КНР в апреле увеличилось на 6,1% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 7,7% в марте. Аналитики в среднем прогнозировали еще менее значительный подъем - на 5,5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в апреле повысились на 5,1% в годовом выражении (в марте - на 5,9%), при прогнозах роста на 5,5%. Инвестиции в основные активы в январе-апреле увеличились на 4%, тогда как предполагался рост на 4,2%.

На нефтяном рынке цены утром также проседают в рамках коррекции после роста в пятницу.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8% до $64,85 за баррель (+1,4% в пятницу), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1% до $61,95 за баррель (+1,4% в пятницу).

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило минимальные с января 473 единицы. Число газовых установок также снизилось на одну, до 100 единиц.

Поддержку нефтяным котировкам на минувшей неделе оказали надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США (на прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней).