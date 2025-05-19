Альфа-банк ждет роста индекса МосБиржи на 15-30% за 12 месяцев

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Потенциал роста индекса МосБиржи в ближайшие 12 месяцев составляет 15-30% при целевом уровне 3350-3850 пунктов, подсчитали аналитики Альфа-банка.

В своей стратегии на второе полугодие 2025 года эксперты оценили перспективы IMOEX, рассмотрев два сценария. Так, в рамках оптимистичного сценария, где в основу расчетов положены целевые цены отдельных бумаг с учетом их веса в структуре IMOEX, потенциал роста индекса составляет 30%. В свою очередь в рамках пессимистичного сценария ожидаемый потенциал роста уже значительно меньше: здесь аналитики рассчитали средневзвешенное значение мультипликатора P/E за период c января 2017 года по декабрь 2021 года, получив 5,0х. "Если исходить из форвардного мультипликатора P/E на 2025 год (4,6х) и прогнозируемой инфляции (7%), получается, что потенциал роста IMOEX составит не менее 15%", - пишут они.

Эксперты Альфа-банка по-прежнему нейтрально оценивают перспективы российского рынка акций до конца второго квартала 2025 года и исходят из предположения, что он останется в диапазоне 2800-3000 пунктов по IMOEX. "На него будут оказывать давление укрепление рубля и по-прежнему актуальные геополитические риски, а повышенный уровень процентных ставок делает более привлекательными 5-10-летние ОФЗ и банковские депозиты, - пишут они. - Что касается второй половины 2025 года, то перспективы российского рынка акций зависят от оценки актуальных для него рисков и возможностей".

Среди потенциальных драйверов уже во втором полугодии аналитики выделяют ожидаемое ослабление рубля (до 100 рубля/$1) - по их мнению, "это может повысить инвестиционную привлекательность российских компаний, в особенности экспортеров".

Кроме того, летом можно ожидать позитива со стороны геополитики, считают эксперты. "Если удастся достигнуть прогресса в переговорном процессе по ситуации на Украине, это может повлечь за собой постепенное смягчение антироссийских санкций со стороны США, которое, вероятно, коснется финансового сектора и торговых ограничений", - размышляют они.

Важным аспектом привлекательности российского рынка акций остаются дивиденды, напоминают в Альфа-банке. Общая дивдоходность выплат за 2024 финансовый год, пик которых уже не за горами, оценивается на уровне 8,6%.

Между тем глобальные рынки продолжают находиться под влиянием тарифных войн, обращают внимание аналитики, что усиливает неопределенность и повышает уровень волатильности, заставляя инвесторов опасаться рецессии в США и других странах. В частности, указывают они, рецессионные опасения уже спровоцировали ослабление доллара: индекс DXY с начала года упал на 10%, опустившись до двухлетнего минимума в 98 пунктов, а затем подрос до чуть более 100 пунктов. Это предполагает позитивный эффект для сырьевых рынков, что способно оказать поддержку экспортно-ориентированным компаниям.

"Впрочем, тарифные войны, судя по всему, также продолжат оказывать давление на котировки нефти и других видов сырья. Баррель нефти марки Brent, по нашим оценкам, к концу года, вероятно, протестирует уровень $70 за баррель, т.е. средняя цена в оставшиеся месяцы года предположительно составит $67,7 за баррель. Это означает, что средняя цена нефти марки Urals, с учетом традиционного дисконта к Brent, за оставшийся период 2025 года может составить $56,8 за баррель", - говорится в обзоре.

Неблагоприятным фактором для российского рынка во втором полугодии может стать замедление экономического роста, полагают эксперты: по их прогнозам, рост ВВП по итогам 2025 года составит 1,5% (в 2024 году он вырос на 4,3%). При отсутствии значимого геополитического прогресса это будет оказать давление на финансовые рынки.

Кроме того, аналитики видят риски для своих ожиданий и в инфляции. "Период высокой инфляции в России может затянуться - мы ожидаем в 2025 году инфляцию на уровне 7,0%, что выше целевого уровня Банка России. Все это сильно усложняет ситуацию для ЦБ, который пытается обуздать инфляцию. Следовательно, средняя ставка ЦБ в 2025 году едва ли опустится ниже 20%", - пишут аналитики.

По их мнению, сохраняются и риски дальнейшей эскалации на геополитической арене в различных регионах, а также санкционные риски, "особенно риск ужесточения вторичных санкций в отношении ключевых торговых партнеров России - Китая и Индии".