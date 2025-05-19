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Еврокомиссия ухудшила прогноз рост ВВП ЕС в 2025 году до 1,1%, в 2026 году – до 1,5%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП Европейского союза в 2025 году до 1,1% с ожидавшихся в ноябре 1,5%.

Оценка экономического подъема в 2026 году пересмотрена до 1,5% с 1,8%.

Ухудшение ожиданий, в основном, обусловлено новыми импортными пошлинами и повышенной неопределенностью, вызванной недавними резкими изменениями в торговой политике США и непредсказуемостью окончательной конфигурации тарифных ставок.

"Несмотря на эти проблемы, ожидается, что рост экономики ЕС ускорится до 1,5% в 2026 году, подкрепленный продолжающимся подъемом потребления и восстановлением инвестиций, - говорится в отчете. - Ожидается, что дезинфляция будет происходить быстрее, чем предполагалось осенью".

Потребительские цены (индекс HICP) увеличатся в этом году на 2,3%, в следующем году - на 1,9%, сообщается в весеннем прогнозе ЕК. В осеннем отчете предполагалось 2,4% и 2%.

Экономика еврозоны, по новым оценкам, в 2025 году вырастет на 0,9% и в будущем году - на 1,4%. Осенью предполагалось 1,3% и 1,6% соответственно. Индекс HICP, по прогнозу, поднимется на 2,1% (без пересмотра) и 1,7% (ранее ожидалось 1,9%).

Безработица в ЕС в 2025 году может остаться на прошлогоднем уровне в 5,9% и опуститься до 5,7% в следующем году. В еврозоне, как ожидается, она снизится с 6,4% в 2024 году до 6,3% в этом году и 6,1% в 2026 году.

Дефицит бюджета в странах ЕС, как ожидается, увеличится с 3,2% ВВП в прошлом году до 3,3% ВВП в текущем году и 3,4% ВВП в 2026 году. В еврозоне ожидается рост с 3,1% ВВП соответственно до 3,2% ВВП и 3,3% ВВП.

Соотношение общего госдолга к ВВП в Евросоюзе в 2026 году достигнет 84,5% по сравнению с примерно 82% в прошлом году, в еврозоне - 91% против 89%.

Объем экономики Германии, согласно прогнозу ЕК, не изменится по итогам текущего года и вырастет на 1,1% в 2026 году. ВВП Франции увеличится на 0,6% и 1,3% соответственно, Италии - на 0,7% и 0,9%, Испании - на 2,6% и 2%.

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