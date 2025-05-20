S7 сменила гендиректора

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Авиакомпания "Сибирь" (работает под брендом S7) вместо Вадима Клебанова назначен Игорь Мельхов, сообщается в данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения внесены в реестр 19 мая.

Согласно открытым данным, ранее (с конца 2019 года) Мельхов занимал должность заместителя летного директора S7. Клебанов возглавлял компанию с сентября 2019 года.

S7 – одна из крупнейших авиакомпаний РФ, входит в одноименную группу, основанную супругами Владиславом и Наталией Филевыми. По данным Росавиации, на середину марта в сертификате эксплуатанта авиакомпании числились 55 европейских Airbus A320/321 (из них 25 А320neo), 19 американских Boeing 737, 17 бразильских Embraer и один бизнес-джет Gulfstream G550.

В 2024 году пассажиропоток S7 упал почти на 19% до 12,9 млн человек, чистая прибыль по РСБУ сократилась на 33,5% до 14 млрд рублей.



