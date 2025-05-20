Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,9% в начале основной сессии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник снижается из-за опасений инвесторов, что процесс урегулирования конфликта вокруг Украины может затянуться после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,9%, лидируют в снижении акции "Газпрома" (-1,7%), "Группы компаний ПИК" (-1,7%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2856,94 пункта (-0,9%), индекс РТС – 1119,21 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 мая, составляет 80,4137 руб. (-35,52 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "НЛМК" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,8% "префы"), Сбербанка (-0,9% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "ВК" (-0,4%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,2%).

По итогам состоявшихся вечером в понедельник телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающем и возможное прекращение огня на определенное время.

Президент США Дональд Трамп в понедельник после телефонного разговора с Путиным заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. Также Трамп сообщил, что уведомил украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров о планах по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп сообщил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. "Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если поступить так (расширить санкции - ИФ), то можно сделать все намного хуже", - пояснил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом он сказал, что "может наступить время, когда это (ужесточение санкций - ИФ) произойдет".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и Трампа сообщил, что лидеры стран договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, и о возможности организовать в будущем свою личную встречу, которая должна быть хорошо и всесторонне подготовлена. Также Ушаков отметил, что Трамп и Путин не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной.

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, по итогам телефонных переговоров лидеров России и США никакого ярко выраженного прорыва достигнуто не было. Судя по комментариям как с российской, так и американской стороны, беседа президентов была, скорее, дружественной. Никаких санкционных угроз со стороны Трампа пока не слышно, индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи сопротивления 2890 пунктов.

"В целом, рост рынка выше 3000 пунктов в обозримой перспективе более вероятен, нежели уход ниже 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Инвесторы продолжат искать поводы для покупок, но перед движением вверх не исключено снижение индекса МосБиржи к нижней стороне "сходящегося треугольника" - сейчас это 2810 пунктов", - отмечает эксперт.

Данное движение могут спровоцировать угрозы усиления санкционного давления со стороны ЕС, в том числе желание понизить "потолок" цен на российскую нефть. Пока инвесторам рекомендуется сохранять нейтральность, а спекулянтам - покупать в районе чуть выше 2800 пунктов, считает Антонов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что рынок акций РФ во вторник может перейти к консолидации.

Накануне рынок акций РФ подрос в ожидании телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого возросли распродажи - инвесторы восприняли переговоры как неоднозначные и предпочли перейти к сокращению позиций в портфелях для снижения рисков. Во вторник ожидается стабилизация рынка у достигнутых уровней. В отсутствие новых стимулов для направленного движения инвесторы будут переоценивать свои позиции с учетом итогов разговора лидеров России и США, что может оказать некоторое давление на российские акции. При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше $65 за баррель, напротив, может способствовать покупкам в российских акциях, отмечает эксперт.

"В сложившейся ситуации ожидаем, что индекс МосБиржи проведет сессию в диапазоне 2820-2900 пунктов. При этом основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, которые могут оказать существенное влияние на динамику рынка как с точки зрения роста волатильности, так и формирования направленного движения", - полагает Зварич.

Зарубежные фондовые рынки

В США индексы акций накануне подросли на 0,02-0,3%, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на новостях о том, что рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило суверенный рейтинг Соединенных Штатов.

Moody's ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны. Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал рейтинг агентства "отстающим индикатором". Он заявил, что администрация президента Дональда Трампа ускорит рост американской экономики, что компенсирует увеличение бюджетных расходов.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,5%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до минимальных за два года 3,85%. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. При этом регулятор подчеркнул, что готов принять решительные меры, если глобальная конъюнктура существенно скажется на внутренней экономической активности или инфляции.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.), до 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также снижена на 10 б.п. - до 3,5%. Обе ставки обновили минимумы за всю историю. Их изменения совпали с консенсус-прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics. Последний раз НБК опускал ставки в октябре 2024 года.

Нефть

На нефтяном рынке цены стабилизировались; трейдеры продолжают следить за развитием диалога США и Ирана, а также за ситуацией вокруг Украины.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $65,52 за баррель (-0,03% и +0,2% накануне), июльская цена WTI - $62,69 за баррель (-0,02% и +0,3% в понедельник ).

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее, что иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной и сфере мирного атома. При этом он заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме. Незадолго до этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.