ЦБ РФ не видит значимого ухудшения качества кредитного портфеля банков

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России не видит значимого ухудшения качества кредитного портфеля банков, но кредитный риск находится в зоне особого внимания регулятора, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на ежегодном банковском форуме, организованном "Эксперт РА".

"В первую очередь, что нам кажется важно, за чем следить в этом году, - это, конечно, динамика кредитного качества. И пока здесь нет негативных новостей. Мы видим, что ухудшение наметилось в сегменте МСП. Прежде всего, в основном, это касается микропредприятий. По этой категории наибольшее ухудшение, но, тем не менее, тоже ниже, чем исторические значения", - сказала Данилова.

По ее словам, ситуация с крупным бизнесом остается стабильной, ухудшения не наблюдается. Доля кредитов IV-V категорий на апрель 2025 года составила 3,4% по сравнению с 3,3% на конец 2024 года. Доля таких кредитов в сегменте МПС к апрелю выросла до 6,5% против 5,9% в конце прошлого года.

"В последнее время довольно сильно у нас выросла доля кредитов с плавающими ставками. Сейчас она 65%, повысилась на 20 процентных пунктов за последние 1,5-2 года. Традиционно банки предоставляют кредиты с плавающими ставками заемщикам, которые наиболее крупные, устойчивые, в состоянии управлять своими рисками. Это как раз показывают данные, что по таким кредитам на протяжении длительного периода уровень плохих кредитов не превышал 1%. Сейчас тоже видно, что в сравнении с фиксированными ставками кредиты с плавающими ставками выглядят гораздо менее рискованными", - сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ.

"Но мы понимаем, что, возможно, различие связано с тем, что в некоторых случаях, когда заемщик уже плохо платит, то банк может его перевести на фиксированную ставку. Поэтому отчасти здесь связана такая статистика еще и с этим фактором. Но, тем не менее, тоже мы отслеживаем, допустим, реструктуризации, показатели по поколению кредитов. И видим, что по-прежнему, например, доля реструктуризации никак не выше в кредитах по плавающим ставкам. Это говорит о том, что, наверное, по-прежнему здесь имеет место кредитование более устойчивых компаний, но внимательно нужно за этим следить", - добавила она.

По словам Даниловой, на фоне текущей ситуации несколько растет доля закредитованных компаний. Макропруденциальные надбавки, действующие с 1 апреля, нацелены на то, чтобы дестимулировать дальнейшее ухудшение ситуации, но не так, чтобы влиять уже на накопленный кредитный портфель. "Таким образом, говоря про кредитные риски сектора в целом, мы пока можем сказать, что ситуация устойчива, значимого ухудшения нет, но мы внимательно держим руку на пульсе", - сказала Данилова.

Годовая рентабельность активов банковского сектора в период с 1 октября 2024 года по 1 апреля текущего года не изменилась. ROA, по оценкам ЦБ, остается вблизи 1,9%.

"В первую очередь, благоприятным фактором у нас была положительная переоценка после того, как доходности облигаций стали снижаться с середины декабря прошлого года. С другой стороны, мы видим, что пока нет прироста по резервам, что тоже как раз отражает устойчивость кредитного качества", - сказала Данилова.

"При этом со знаком минус у нас операционные расходы, которые растут. И как в целом, как я сказала, мы в том числе реагируем и мерами ДКП (денежно-кредитной политики - ИФ), чтобы у нас издержки в экономике так сильно не росли, и, с другой стороны, замедление кредитного роста в этот период тоже стало сказываться на снижении рентабельности. Но, опять-же, подведу итог, что рентабельность остается на высоком уровне, поэтому нет оснований для беспокойства, финансовая система устойчива, но, конечно, кредитный риск находится в зоне нашего особого внимания", - добавила она.