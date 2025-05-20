Индекс МосБиржи упал к 2820 пунктам в рамках коррекции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник снизился в рамках коррекции из-за опасений инвесторов, что урегулирование конфликта вокруг Украины может затянуться, поскольку телефонный разговор президентов России и США не внес какой-либо определенности в сроки разрешения данного конфликта.

Реакция инвесторов на утверждение 17-го пакета антироссийских санкций ЕС и расширение санкционных списков со стороны Великобритании оказалась умеренно негативной. Индекс МосБиржи откатился в район 2820 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "Норникеля" (-3,9%), "Газпрома" (-3,5%), "НЛМК" (-3,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 2,1% до 2823,42 пункта, индекс РТС снизился на 1,9% до 1107,54 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 мая, составил 80,3075 рубля (-10,62 копейки).

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило первый квартал 2025 года с чистым убытком по РСБУ в размере 1,234 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 17,179 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки. Выручка ПАО "НЛМК" составила в январе-марте 163,296 млрд рублей, что на 14% ниже показателя I квартала 2024 года (190,492 млрд рублей).

Подешевели во вторник также акции "Мечела" (-3,8%), "Юнипро" (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,1% и -2,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-3%), "Роснефти" (-2,9%), АФК "Система" (-2,9%), "Северстали" (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,3%), "Аэрофлота" (-2,1%), "ММК" (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), Сбербанка (-1,9% и -1,8% "префы"), ОК "Русал" (-1,8%), "ВК" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Т-Технологии" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), "ФосАгро" (-1%), "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%).

Акции "Сургутнефтегаза" негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров по размеру дивидендных выплат за 2024 год. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды на привилегированную акцию в 8,5 рублей, на обыкновенную - 0,9 рубля. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков российских банков и инвесткомпаний, предполагал, что "Сургутнефтегаз" может выплатить на привилегированную акцию около 9,42 рубля. Прогнозы выплат на обыкновенные акции традиционно находятся в диапазоне 0,85-0,9 рубля/акция.

Подорожали во вторник акции ПАО "Полюс" (+2%).

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающем и возможное прекращение огня на определенное время.

Трамп после этой беседы написал в Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. Также Трамп сообщил, что уведомил украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров о планах по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп сообщил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. "Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если поступить так (расширить санкции - ИФ), то можно сделать все намного хуже", - пояснил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом он сказал, что "может наступить время, когда это (ужесточение санкций - ИФ) произойдет".

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, и о возможности организовать в будущем свою личную встречу, которая должна быть хорошо и всесторонне подготовлена. Также Ушаков отметил, что Трамп и Путин не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня между Россией и Украиной.

Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота". По словам Каллас, в пакет также вошли меры "по борьбе с гибридными угрозами и по защите прав человека". Также она сообщила о работе Евросоюза над дальнейшими ограничительными мерами против России.

Вступление в силу принятого во вторник Советом ЕС 17-го пакета санкций Евросоюза против России увязано с ходом мирных переговоров по Украине, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. "Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров", - сказала она.

Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе британского Минфина. В "черные списки", в частности, вошли 13 компаний, содействующих работе оборонно-промышленного комплекса России (в том числе три компании из Китая, включая Electronic Scientific Engineering LTD), а также компании российского финансового сектора.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, индекс МосБиржи просел под давлением геополитики - инвесторы прохладно восприняли итоги переговоров Путина и Трампа. Вечером во вторник ожидается заявление Трампа совместно с министром обороны США. Дополнительное давление на котировки акций оказывают новости об утверждении 17-го пакета санкций против России со стороны ЕС.

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказали новости, что компания начала использовать вторую линию "Арктик СПГ 2". ПАО "Промомед" (-0,5%) раскрыло финансовые результаты за I квартал: выручка выросла на 86%, а ее доля от реализации инновационных продуктов - до 69%. Акции "Сургутнефтегаза" просели под давлением рекомендованных дивидендов за 2024 год в размере 0,9 рубля на обыкновенную и 8,5 рубля на привилегированную акцию. Компания не публиковала отчетность, однако расчеты на основе дивидендных рекомендаций предполагают снижение годовой чистой прибыли на 31%, до 923 млрд рублей, отметил Обухов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи опустился в нижнюю часть бокового диапазона 2800-2900 пунктов. Инвесторы нашли позитивные моменты в итогах телефонного общения президентов России и США, но вероятно, рынок рассчитывал на более конкретные сигналы, в частности, по треку урегулирования украинского конфликта. Власти ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, но при этом в Еврокомиссии сообщили, что вступление набора рестрикций в силу будет зависеть от хода переговоров по Украине.

В среду ЕЦБ выпустит отчет о финансовой стабильности, в США выступят несколько представителей ФРС. Важной макростатистикой будут данные Росстата по недельной инфляции, которые выйдут по окончании дневной сессии на "Мосбирже". "Мосбиржа", "МТС", "Русагро" и ЦИАН раскроют квартальные финансовые отчетности по МСФО, банк "Санкт-Петербург" - отчетность за 4 месяца 2025 года по РСБУ. Советы директоров ПАО "Группа компаний ПИК" и "Софтлайна" примут решение по дивидендам за 2024 год. Большое внимание в среду будет к заседанию совета директоров "Газпрома", который также будет обсуждать выплату дивидендов за прошлый год. Без появления новых вводных со стороны геополитики 21 мая ожидается боковая динамика индекса МосБиржи в пределах 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на телефонных переговорах лидеров России и США никакого ярко выраженного прорыва достигнуто не было. Судя по комментариям как с российской, так и американской стороны, беседа президентов была, скорее, дружественной. Никаких санкционных угроз со стороны Трампа пока не слышно.

"В целом рост рынка выше 3000 пунктов в обозримой перспективе более вероятен, нежели уход ниже 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Инвесторы продолжат искать поводы для покупок, но перед движением вверх не исключено снижение индекса МосБиржи к нижней стороне "сходящегося треугольника" - сейчас это 2810 пунктов. Данное движение могут спровоцировать угрозы усиления санкционного давления со стороны ЕС, в том числе желание понизить "потолок" цен на российскую нефть", - полагает Антонов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, нисходящая коррекция на внешних рынках после снижения кредитного рейтинга США со стороны Moody's была быстро выкуплена. Инвесторы продолжают ждать новых значимых триггеров, которыми могли бы стать, например, новости по прогрессу в заключении торговых сделок или намеки на смягчение ДКП в США в среднесрочной перспективе.

Рынок акций во вторник просел, так как телефонные переговоры Трампа и Путина не привели к каким-то конкретным действиям. Также негатива добавили слова Каи Каллас о том, что после достижения договоренностей по 17-му пакету антироссийских санкций ЕС начнется подготовка 18-го пакета. С технической точки зрения индекс МосБиржи пытается удержаться выше 200-дневной скользящей средней, но пока остается в рамках среднесрочного нисходящего тренда. В такой ситуации возможна коррекция к поддержке 2770 пунктов, считает Кауфман.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,4-0,6%), но "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,5%).

Резервный банк Австралии (RBA) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до минимальных за два года 3,85%. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. При этом регулятор подчеркнул, что готов принять решительные меры, если глобальная конъюнктура существенно скажется на внутренней экономической активности или инфляции.

Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.), до 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также снижена на 10 б.п. - до 3,5%. Обе ставки обновили минимумы за всю историю. Их изменения совпали с консенсус-прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics. Последний раз НБК опускал ставки в октябре 2024 года.

На нефтяном рынке цены вечером продолжили снижение.

К 18:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8% до $64,98 за баррель (+0,2% накануне), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7% до $62,23 за баррель (+0,3% в понедельник).

В начале сессии котировки подскочили на заявлениях верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но затем вернулись к снижению.

По сообщениям иранских СМИ, Хаменеи назвал требования США об отказе Ирана от обогащения урана "чрезмерными и возмутительными", выразив сомнения, что переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

Глава американской ConocoPhillips Райан Лэнс заявил в ходе Катарского экономического форума, что добыча сланцевой нефти выйдет на плато к концу десятилетия, если не случится технологического прорыва. "Я думаю, в долгосрочной перспективе, если цены на нефть будут в комфортном диапазоне, может быть, $70 за баррель или $65-75 за баррель, мы все еще увидим продолжающийся скромный рост из США", - сказал Лэнс.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (-5%), бумаги банка "Уралсиб" (-5%), "СПБ биржи" (-3,8%), ПАО "РБК" (-3,8%), "Русснефти" (-3,3%).

Подорожали акции ПАО "Россети Волга" (+3,5%), ПАО "Центральный телеграф" (+2,7%).

Совет директоров ПАО "Россети Юг" (+0,2%, до 0,07115 рубля) одобрил выкуп акций у несогласных с присоединением "Россети Кубань" (+5,4%, до 456,5 рубля) по цене 0,08454 рубля за акцию, говорится в материалах "Россетей Юг".

Отмечается, что требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия решения по вопросу о реорганизации "Россетей Юг" - до 30 июня включительно.

Акционеры "Россети Юг" 15 мая утвердили реорганизацию компании путем присоединения к ней АО "Россети Кубань". Акционеры также утвердили увеличение уставного капитала "Россетей Юг" путем размещения 540 млрд 638 млн 202 тыс. 822 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая на общую сумму 54 млрд 63 млн 820 тыс. 282 рубля. Эти акции будут конвертированы в обыкновенные акции АО "Россети Кубань" с коэффициентом - в одну обыкновенную акцию "Россетей Юг" конвертируются 0,000737954 обыкновенной акции "Россетей Кубань".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,88 млрд рублей (из них 8,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,22 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,48 млрд рублей на акции "Т-Технологии").