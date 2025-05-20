Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню на фиксации игроками прибыли

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" во вторник рубль подешевел к юаню на фоне фиксации прибыли игроками после состоявшегося телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

К 19:00 юань стоил 11,1725 рубля, что на 9,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 21 мая на 10,62 копейки, до 80,3075 рубля, и уменьшил курс евро на 54,19 копейки, до 89,9679 рубля.

"Рубль показал стабильную динамику на прошлой неделе, удерживаясь вблизи локальных максимумов. Основным фактором, повлиявшим на курс национальной валюты, оставалась геополитика. В начале недели рубль укреплялся в ожидании переговоров России и Украины, которые прошли 16 мая в Стамбуле. Однако в пятницу курс немного скорректировался на фоне поступления неоднозначных сигналов относительно встречи. В нынешний понедельник рубль вновь рос на ожиданиях телефонного разговора Путина и Трампа, а в ходе сегодняшних торгов его котировки снизились на новостях о новых санкциях ЕС и фиксации прибыли участниками рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Рубль во вторник понес умеренные потери к юаню на бирже и небольшие - к доллару на межбанке, в то же время инвалюты остаются недалеко от минимумов года, юань у 11,2, доллар - у 80,5 рублей. Поддержку российская валюта может получать от приближения налогового периода, а базово - от явного перевешивания объемов предложения иностранных денег над спросом на них. Геополитические новости последних дней, на наш взгляд, не оказали значимого влияния на нацвалюту. Полагаем, что ситуация для рубля может измениться в начале июня, так как завершится налоговый период, ЦБ с большой вероятностью приступит к снижению ключевой ставки, наступит сезон отпусков. Доллар в ближайший месяц может подтянуться к 85, юань - к 11,5 рубля. А на текущей неделе существенных движений курса рубля не ожидаем", - в свою очередь, рассказал "Интерфаксу" о происходящем на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Президенты России и США прокомментировали итоги состоявшегося в понедельник телефонного разговора.

Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающем и возможное прекращение огня на определенное время.

Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Россией и Украиной начнутся незамедлительно и что он проинформировал об этом президента Владимира Зеленского, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и других мировых лидеров.

При этом Трамп отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, президенты заинтересованы в проведении личной встречи, но она должна быть подготовлена.

"Оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной. Это вполне естественно, и об этом президенты говорили", - заявил Ушаков.

Ушаков также сообщил, что разговор Путина и Трампа длился два часа и пять минут. Это был третий с начала года телефонный разговор президентов.

Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. "ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", - сообщила в соцсети глава европейской дипломатии Кая каллас.

По словам Каллас, в пакет также вошли меры "по борьбе с гибридными угрозами и по защите прав человека". Также она сообщила о работе Евросоюза над дальнейшими ограничительными мерами против России.

Вступление в силу принятого во вторник Советом ЕС 17-го пакета санкций Евросоюза против России увязано с ходом мирных переговоров по Украине, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров", - сказала она.

В ответ на вопрос, означает ли это, что 17-й пакет не вступит в силу сразу, как это было с предыдущими санкциями, Пинью подтвердила: "В предложении для утверждения на Совете ЕС сегодня, что касается даты вступления в силу, как я сказала, предусмотрено, что она будет зависеть от прогресса".

Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе Минфина Британии. "В санкционные списки добавлены 82 фигуранта", - говорится в заявлении. В санкционные списки, в частности, вошли компании из Китая, а также 18 судов.

Инфляционные ожидания населения России в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Этот показатель вернулся на уровень октября-ноября 2024 года (13,4%), он растет второй месяц подряд. В марте инфляционные ожидания снизились до 12,9% с 13,7% в феврале.

При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в мае снизилась до 15,5% с 15,9%. Этот показатель тоже приблизился к уровню ноября 2024 года (15,3%).

Свежий опрос проводился 30 апреля - 14 мая 2025 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 6 июня.

Ранее руководство ЦБ заявляло, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, когда убедится в устойчивости тенденции по снижению инфляции и инфляционных ожиданий.

Указ президента, продлевающий введенный в 2023 году режим обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших экспортеров, подписан, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки документа. Постановление правительства, которое должно выйти в развитие указа, вскоре должно быть опубликовано.

"Указ подписан 15 мая. Сейчас постановление на выходе, надеюсь, на следующей неделе выйдет", - сказал источник.

"Нет, просто продление на год", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли параллельно изменены нормативы репатриации и продажи валютной выручки.

ЦБ подтвердил, что требование об обязательной продаже валютной выручки было продлено. "По нашей информации, продлено", - сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Цены на нефть продолжают снижение вечером во вторник.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,78%, до $65,02 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,69%, до $62,25 за баррель.

В начале сессии котировки подскочили на заявлениях верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а потом вернулись к снижению.

По сообщениям иранских СМИ, Хаменеи назвал требования США об отказе Ирана от обогащения урана "чрезмерными и возмутительными", выразив сомнения, что переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

Банк России во вторник, 20 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 940 млрд рублей (при лимите 940 млрд рублей и спросе 2 трлн 154,889 млрд рублей) в среднем по ставке 21,25% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 13 мая, ЦБ разместил 1 трлн 40 млрд рублей (при лимите 1 трлн 40 млрд рублей и спросе 2 трлн 168,263 млрд рублей) в среднем по ставке 21,15% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 мая опустилась на 2 базисных пункта - до 20,9% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник повысилась на 1 базисный пункт, до 20,9% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев также не изменилась относительно понедельника и составила 22,08% годовых.