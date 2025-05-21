Основная сессия на "Мосбирже" началась ростом индексов на 0,1%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне смешанных сигналом с внешних фондовых площадок и сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины, поддержку покупателям оказывает выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, лидерами роста выступают бумаги ПАО "Полюс" (+1,7%), "ФосАгро" (+1,4%), "МТС" (+0,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2825,99 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1108,55 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 мая, составляет 80,3075 рубля (-10,62 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Роснефти" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,8%), "ММК" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

После телефонных переговоров с лидером США Дональдом Трампом президент Владимир Путин заявил журналистам, что Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающим и возможное прекращение огня на определенное время.

Трамп после этой беседы написал в Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. Также Трамп сообщил, что уведомил украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров о планах по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Трамп сообщил, что не ужесточает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта. "Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если поступить так (расширить санкции - ИФ), то можно сделать все намного хуже", - пояснил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом он сказал, что "может наступить время, когда это (ужесточение санкций - ИФ) произойдет".

Во вторник Трамп заявил, что лично будет принимать решения о том, нужны ли санкции против России. "Это я буду определять сам. И больше никто", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос о призывах украинского руководства ввести новые антироссийские санкции.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Банк России накануне сообщил о росте инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд: в мае инфляционные ожидания составили 13,5% по сравнению с 13,1% в апреле и 12,9% марте. Это один из факторов, который может удержать регулятор от снижения ставки на июньском заседании.

"Как следствие, ослабление ожиданий относительно возможности разворота в скором времени денежно-кредитной политики ЦБ в направлении ее смягчения может ухудшить настроения инвесторов на фондовом рынке. Мы не исключаем локального снижения по индексу МосБиржи до уровня 2740 пунктов, который выступает ближайшей поддержкой", - отмечают эксперты.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет колебаться в зоне 2800-2880 пунктов.

На слабость рынка указывают два фактора: отсутствие явного прогресса и нарастающий градус неопределенности на геополитическом фоне, несмотря на позитивные комментарии России и США по итогам телефонного разговора президентов, и рост инфляционных ожиданий населения, что вряд ли даст возможность Банку России на ближайшем заседании заметно смягчить сигнал о перспективах ДКП.

В среду ожидаются отчеты ряда компаний за I квартал по МСФО ("МТС", МТС-банк, "Мосбиржа", "Русагро", ЦИАН) а также СД "Газпрома", где на повестке дня вопрос дивидендов за 2024 год. "Мы в целом сюрприза от "Газпрома" не ждем и полагаем, что рынок акций так и останется пока безыдейным, индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне 2800-2880 пунктов", - полагает Крылова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что "Газпром" может задать тренд для всего рынка.

По-прежнему на настроения покупателей давит геополитика, выразившаяся во введении ЕС очередного пакета антироссийских санкций и заявлениях о подготовке нового, 18-го, пакета, полагает эксперт. Акции "Совкомфлота", например, дешевеют на информации о включении в санкционный лист очередных кораблей российского "теневого флота". Плюс к этому по СМИ прошла новость о директиве главы правительства Михаила Мишустина не выплачивать дивиденды. Ранее менеджмент компании планировал поделиться прибылью. Видимо, отказ от дивидендов пойдет компании на пользу в текущих условиях, считает эксперт.

Индекс МосБиржи остается зажатым в "сходящемся треугольнике". Пружина сжимается, и выход из фигуры должен произойти в ближайшее время. Движение может быть сильным, и к нему стоит спекулятивно присоединяться. Возможно, дальнейшую краткосрочную судьбу рынка определит динамика тяжеловесных акций "Газпрома" - в среду совет директоров монополии должен дать рекомендации по дивидендам. Формально у компании есть все основания распределить прибыль в соответствии с дивидендной политикой. Но ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дивиденды "Газпрома" в федеральный бюджет не заложены. Так что интрига сохраняется, отмечает Антонов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, результаты телефонного разговора лидеров России и США оказались довольно невнятными, без какой-то конкретики, и вряд ли приведут к ускорению мирного урегулирования ситуации на Украине. В связи с этим многие участники торгов предпочли зафиксировать прибыль. Из позитива можно отметить обещание Трампа не ужесточать санкции против России, хотя о новых антироссийских санкциях объявили Великобритания и ЕС. Отечественные инвесторы за последние годы привыкли к санкциям и уже их не боятся, однако определенную напряженность на рынке санкционные новости все же создают, полагает аналитик.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи опустился к нижней границе локального сужающегося "треугольника", и теперь можно ожидать формирования подъема к верхней границе фигуры, в район 2940 пунктов. В случае же углубления снижения и выхода из "треугольника" вниз ближайшая поддержка будет расположена на отметке 2730 пунктов, считает Додонов.

Индексы акций в США накануне просели на 0,3-0,4% на фоне повышения доходности гособлигаций, а также продолжив отыгрывать новости о понижении рейтинговым агентством Moody's Ratings суверенного рейтинга Соединенных Штатов. Moody's ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета страны.

При этом S&P 500 снизился впервые за семь торговых дней, отмечает Trading Economics.

Трейдеры в настоящее время ожидают по меньшей мере двух снижений базовой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца текущего года, причем первое ожидается в сентябре, показывают результаты опроса LSEG.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,4-0,6%).

Экспорт Японии в апреле увеличился на 2% относительно того же месяца прошлого года, составив 9,157 трлн иен ($63,71 млрд), сообщило министерство финансов страны. Рост экспорта отмечен по итогам седьмого месяца подряд, однако его темпы в апреле были самыми слабыми за этот период. Экспорт в США в апреле уменьшился впервые за четыре месяца - на 1,8%. Япония стала одной из стран, по которой сильно ударили американские пошлины на автомобили, сталь и алюминий.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 2,2% в годовом выражении, до 9,273 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали повышение экспорта в апреле на 2% и снижение импорта на 4,5%.

Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита министров финансов государств G7, проходящего в Канаде со вторника по четверг.

Объем южнокорейского экспорта в первые 20 дней мая уменьшился на 2,4%, причем поставки в США упали почти на 15%, сообщает MarketWatch со ссылкой на предварительные таможенные данные. Объем импорта с начала этого месяца снизился на 2,5%. Данные показывают, что введенные Вашингтоном пошлины серьезно сказываются на автомобильном секторе Южной Кореи. Экспорт автомобилей в мае снизился на 6,3%, автокомпонентов - на 11%.

Настрой участников азиатского рынка остается позитивным после первого за семь месяцев снижения Народным банком Китая ключевой процентной ставки во вторник. Крупные госбанки также опустили ставки по депозитам.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 1,2% до $66,15 за баррель (-0,2% накануне), июльские фьючерсы на WTI - дорожали на 1,3% до $62,83 за баррель.

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных. Между тем официальные лица заявили, что пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе.

"Подобная эскалация поставит под угрозу поставки нефти не только из Ирана, но и из значительной части этого региона", - отмечают аналитики ING.

Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет позднее в среду, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей.