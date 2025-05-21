Прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале снизилась на 42%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению с 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше), рынок ожидал снижения до 91 млрд рублей.

Точнее всех оказался прогноз Эйлер АТ - 91 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA (включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия) в отчетном периоде составила почти 272 млрд рублей, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Консенсус аналитиков по EBITDA составил 221 млрд рублей - на 24% меньше, чем годом ранее.

Выручка компании оказалась меньше на 8,8% до 890,9 млрд рублей.

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях выросла на 5,3% и достигла 32,54 млн тонн нефтяного эквивалента.

Объем нефтепереработки достиг 10,6 млн т, рост по отношению к первому кварталу 2024 года составил 1,8%.

Коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,71 по сравнению с 0,55 годом ранее.

Капвложения компании в первом квартале 2025 года выросли на 43% до 178 млрд рублей.

"На динамику финансовых показателей компании в первом квартале 2025 года оказали влияние ухудшение макроэкономической конъюнктуры, инфляционное давление и рост налоговой нагрузки", - говорится в отчете "Газпром нефти".