Поиск

Прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале снизилась на 42%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению с 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше), рынок ожидал снижения до 91 млрд рублей.

Точнее всех оказался прогноз Эйлер АТ - 91 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA (включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия) в отчетном периоде составила почти 272 млрд рублей, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Консенсус аналитиков по EBITDA составил 221 млрд рублей - на 24% меньше, чем годом ранее.

Выручка компании оказалась меньше на 8,8% до 890,9 млрд рублей.

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях выросла на 5,3% и достигла 32,54 млн тонн нефтяного эквивалента.

Объем нефтепереработки достиг 10,6 млн т, рост по отношению к первому кварталу 2024 года составил 1,8%.

Коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,71 по сравнению с 0,55 годом ранее.

Капвложения компании в первом квартале 2025 года выросли на 43% до 178 млрд рублей.

"На динамику финансовых показателей компании в первом квартале 2025 года оказали влияние ухудшение макроэкономической конъюнктуры, инфляционное давление и рост налоговой нагрузки", - говорится в отчете "Газпром нефти".

Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа

Долларовый индекс упал до месячного минимума

Долларовый индекс упал до месячного минимума

Сбой в системе терминалов Bloomberg в среду ограничил торговые операции

Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2266 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6404 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });