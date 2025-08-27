EBITDA "Газпром нефти" во II квартале превысила прогноз

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Выручка "Газпром нефти" по международным стандартам (МСФО) во втором квартале 2025 года составила 828 млрд рублей, сообщается в отчетности ПАО. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю был 839 млрд рублей.

EBITDA "Газпром нефти" составила 238,1 млрд рублей (при прогнозе 192 млрд рублей). Из участников консенсуса её точнее всех спрогнозировал Газпромбанк. Скорректированная EBITDA составила 238,1 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 57,8 млрд рублей (прогноз 53,3 млрд рублей). Ближе всех к отчетному оказалась оценка "Цифра брокер".

"Газпром нефть" в I полугодии увеличила добычу у/в на 5%, переработку - на 4%

Капиталовложения за квартал выросли на 7% - до 149,156 млрд рублей; за полугоде - на 24,2%, до 327,5 млрд рублей.

В отчетном полугодии компания увеличила добычу углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 65 млн тонн, объем переработки вырос на 3,9% до 21,7 65 млн тонн н.э..