Поиск

EBITDA "Газпром нефти" во II квартале превысила прогноз

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Выручка "Газпром нефти" по международным стандартам (МСФО) во втором квартале 2025 года составила 828 млрд рублей, сообщается в отчетности ПАО. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю был 839 млрд рублей.

EBITDA "Газпром нефти" составила 238,1 млрд рублей (при прогнозе 192 млрд рублей). Из участников консенсуса её точнее всех спрогнозировал Газпромбанк. Скорректированная EBITDA составила 238,1 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 57,8 млрд рублей (прогноз 53,3 млрд рублей). Ближе всех к отчетному оказалась оценка "Цифра брокер".

"Газпром нефть" в I полугодии увеличила добычу у/в на 5%, переработку - на 4%

Капиталовложения за квартал выросли на 7% - до 149,156 млрд рублей; за полугоде - на 24,2%, до 327,5 млрд рублей.

В отчетном полугодии компания увеличила добычу углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 65 млн тонн, объем переработки вырос на 3,9% до 21,7 65 млн тонн н.э..

Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });