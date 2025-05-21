Рынок акций РФ в среду просел ниже 2810п по индексу МосБиржи

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду завершил основные торги умеренным снижением на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины, а также слабости нефти (фьючерс на Brent откатился к $65 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 2810 пунктов на фоне укрепления рубля, локомотивом отката выступили бумаги "Группы компаний ПИК" (-3,2%), ОК "Русал" (-2,4%), "Норникеля" (-2%).

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2809,58 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1109,77 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 мая, составил 79,753 руб. (-55,45 копейки).

Совет директоров девелопера "ПИК", как и ожидалось, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Как сообщила компания, годовое собрание акционеров (заседание, совмещенное с заочным голосованием) назначено на 27 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 3 июня.

В последний раз "ПИК" платил дивиденды 4 года назад - в 2021 году: 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей. Текущую структуру акционеров "ПИК" не раскрывает. Известно, что на конец 2024 года компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым, владели около 15%.

Подешевели в среду также акции "ВК" (-1,9%), "Т-Технологии" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), ВТБ (-1,1%), "ММК" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), АФК Система" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%).

Акции "Газпрома" поддерживались ожиданиями решения совета директоров по дивидендам за 2024 год, которое менеджмент может объявить в среду. Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год; за первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022-й и за весь 2023 год дивиденды не выплачивалось.

Подорожали в среду акции "НОВАТЭКа" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что никто не заинтересован в затягивании подготовки меморандума между Россией и Украиной, работа ведется динамично, но по большей части в дискретном режиме.

По его словам, перечень условий для прекращения огня на Украине будет подготовлен отдельно, о чем была достигнута договоренность в ходе стамбульских переговоров.

Во вторник Трамп заявил, что лично будет принимать решения о том, нужны ли санкции против России. "Это я буду определять сам. И больше никто", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос о призывах украинского руководства ввести новые антироссийские санкции.

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи в середине недели двигался с минимальной динамикой и завершил торги умеренной просадкой в условиях нейтрального геополитического фона. Инвесторы перестали активно реагировать на словесные заявления представителей США и Дональда Трампа. Свежие данные Росстата по недельной инфляции могут задать тон торгам на вечерней сессии и утром в четверг. Дополнительное давление на котировки акций компаний оказало укрепление рубля.

Акции "Газпрома" в среду выглядели волатильными в преддверии решения менеджмента по дивидендам за 2024 год. Банк "Санкт-Петербург" (-2,8% "префы") отчитался по РСБУ: за 4 месяца года банк нарастил выручку на 11,7%, чистую прибыль - на 9,7%. Бумаги "Распадской" (-3,6%) и "Мечела" (-1,7%) оказались среди аутсайдеров, чему могло способствовать заявление замминистра энергетики РФ о том, что убыток угольной отрасли в I квартале превысит 70 млрд руб. Просели бумаги ЦИАН (-5,1%) после рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды, несмотря на уточнение, что после "переезда" в российскую юрисдикцию планируется направить на выплаты около 100 рублей на акцию, отметил Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в среду с переменным успехом двигался выше 2800 пунктов. В значительной мере на индекс влияли тяжеловесные бумаги "Газпрома", которые несколько раз меняли направление, ожидая решения совета директоров по дивидендам. Рубль укрепился, при этом это движение не могло быть компенсировано нефтью, которая вечером просела, отметил аналитик.

Накануне ЦБ РФ представил данные по инфляционным ожиданиям населения - в мае они неожиданно увеличились. Рост вместо сокращения инфляционных ожиданий - не самые лучшие новости для ЦБ и рынков в преддверии заседания по ключевой ставке 6 июня. В четверг будут опубликованы предварительные майские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. На российском рынке совет директоров "Норникеля" обсудит рекомендации по выплате дивидендов за 2024 год, "Татнефть" проведет ГОСА, в повестке также значатся дивидендные выплаты, напомнил эксперт.

"Рынок может торговаться с учетом публикуемой Росстатом оперативной информации о темпах инфляции. Если статистика покажет ускорение роста цен, инвесторы могут отреагировать нервозно. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 мая - 2775-2875 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в среду на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения. Энтузиазм инвесторов, связанный с заключением торгового перемирия между США и Китаем, судя по всему, постепенно сходит на нет, при этом у экспертов появляются сомнения в том, что стремительное восстановление рынков акций в последние недели, прежде всего американского, было оправданным.

На рынке акций РФ настрой покупателей ослаб. Состоявшиеся в начале недели телефонные переговоры между президентами США и РФ, которые, как ожидалось, должны были поспособствовать ускорению урегулирования конфликта на Украине, не принесли каких-то значимых результатов, полагает Додонов. При этом ЕС и Великобритания объявили о новых антироссийских санкциях, что явно не добавило оптимизма, считает аналитик.

Кроме того, опубликованные во вторник Банком России данные указали на рост инфляционных ожиданий в стране в апреле, что может помешать регулятору в скором времени приступить к смягчению ДКП. На таком фоне отечественные инвесторы предпочли занять выжидательную позицию, реагируя на отдельные корпоративные новости. Цены на нефть заметно подрастают на сообщениях СМИ о готовности Израиля нанести военный удар по Ирану, обращает внимание эксперт.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи опустился к нижней границе локального симметричного треугольника, после чего возможно формирование подъема к верхней границе фигуры, в район 2940 пунктов. В случае же углубления снижения и выхода из треугольника вниз ближайшая поддержка будет расположена на отметке 2730 пунктов, считает Додонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Банк России накануне сообщил о росте инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд: в мае инфляционные ожидания составили 13,5% по сравнению с 13,1% в апреле и 12,9% в марте. Это один из факторов, который может удержать регулятор от снижения ставки на июньском заседании.

"Как следствие, ослабление ожиданий относительно возможности разворота в скором времени денежно-кредитной политики ЦБ в направлении ее смягчения может ухудшить настроения инвесторов на фондовом рынке. Мы не исключаем локального снижения по индексу МосБиржи до уровня 2740 пунктов, который выступает ближайшей поддержкой", - отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в среду в условиях нейтрального макроэкономического фона не наблюдалось единства в настроениях. Российский рынок к концу сессии оставался под нисходящим давлением, ощущая недостаток масштабных геополитических, экономических и корпоративных драйверов движения. В четверг и пятницу инвесторы будут ждать дивидендных новостей от "Газпрома", "Норникеля", "Башнефти", "Инарктики", "Русснефти", НМТП и "Россетей". Компания "Т-Технологии" в четверг представит финансовые результаты за I квартал текущего года по МСФО.

Мировые индексы

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), стагнируют Европа (индекс FTSE не изменился, DAX подрос на 0,4%, CAC 40 просел на 0,3%) и Штаты (индекс Nasdaq к 18:50 МСК подрос на 0,3%, просели на 0,2-0,8% S&P500 и Dow).

Экспорт Японии в апреле увеличился на 2% относительно того же месяца прошлого года, составив 9,157 трлн иен ($63,71 млрд), сообщило министерство финансов страны. Рост экспорта отмечен по итогам седьмого месяца подряд, однако его темпы в апреле были самыми слабыми за этот период. Экспорт в США в апреле уменьшился впервые за четыре месяца - на 1,8%. Япония стала одной из стран, по которой сильно ударили американские пошлины на автомобили, сталь и алюминий.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 2,2% в годовом выражении, до 9,273 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали повышение экспорта в апреле на 2% и снижение импорта на 4,5%.

Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Японией и Южной Кореей, а также сообщениями с саммита министров финансов государств G7, проходящего в Канаде со вторника по четверг.

Настрой участников азиатского рынка был позитивным после первого за семь месяцев снижения Народным банком Китая ключевой процентной ставки во вторник. Крупные госбанки также опустили ставки по депозитам.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены снизились на статистике о запасах сырья в США, ранее котировки росли на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $65,15 за баррель (-0,4% и -0,2% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $61,82 за баррель (-0,3%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина увеличились на 816 тыс. баррелей, дистиллятов - на 579 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,76 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Тем временем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 457 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 1,07 млн баррелей.

Темпы снижения котировок ограничивают опасения по поводу перебоев в поставках из стран Персидского залива, вызванные сообщениями о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Полученные США разведданные свидетельствуют о том, что Иерусалим готовится к такой атаке, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения и наблюдения за передвижениями израильских военных.

"Подобная эскалация поставит под угрозу поставки нефти не только из Ирана, но и из значительной части этого региона", - отмечают аналитики ING.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "Самараэнерго" (-5,9%), ЦИАН (-5,1%), "Совкомфлота" (-4,4%), ПАО "Русагро" (-4%), "Распадской" (-3,6%), МКБ (-3,4%), банка "Кузнецкий" (-3,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3%), "ТГК-1" (-2,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,9%).

Совет директоров МКПАО "Циан" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. Решение обусловлено коротким сроком деятельности компании и продолжающейся реструктуризации группы.

Вместе с тем ожидается, что после завершения редомициляции кипрской Cian Plc (бывшая холдинговая компания группы) менеджмент вынесет на рассмотрение вопрос о выплате спецдивиденда. Это может произойти до конца 2025 года при условии завершения редомициляции кипрского юрлица в РФ.

"Выплата специального дивиденда, размер которого по предварительным оценкам может превысить 100 руб. на акцию, в числе прочего потребует одобрения совета директоров и акционеров МКПАО "ЦИАН", - говорится в сообщении группы.

Акционеры ПАО "Распадская" на годовом собрании 21 мая приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. Совет директоров "Распадской" на заседании, которое состоялось 20 февраля, рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год.

Выросли в среду акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+13%, до 516 рублей), ПАО "ТНС энерго" (+11,3%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+9,8%) и ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+8,3%), акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+2,3%).

Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года на обыкновенные акции из расчета 50,3653 рубля на бумагу, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 900 млн рублей. Выплаты будут производиться из чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 2,158 млрд рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли рекомендовано распределить следующим образом: 302,966 млн рублей - на инвестиции, 954,585 млн рублей оставить нераспределенными. Годовое собрание акционеров назначено на 19 июня, реестр для участия в нем будет закрыт 25 мая.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,21 млрд рублей (из них 17,01 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,69 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,28 млрд рублей на акции "Т-Технологии").