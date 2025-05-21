Рубль в среду вырос к юаню при подготовке экспортеров к майскому налоговому периоду

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль уверенно вырос в рамках подготовки экспортеров к майской уплате налогов. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,0545 руб., что на 11,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 мая на 55,45 копейки, до 79,753 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3311 рубля, до 91,299 руб./EUR1.

"В среду рубль заметно подорожал в паре с юанем, полагаем, что в ходе сегодняшних торгов основную поддержку рубль получил от экспортеров, которые перед майским единым днем налоговых выплат усилили продажу валюты. Через неделю им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, НДС и акцизы. Кроме того, участники рынка рассчитывают на продолжение постепенного улучшения геополитического фона и пусть медленную, но нормализацию внешнеполитической ситуации", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль после негативного старта резко укрепился к юаню, который установил месячный минимум вблизи 11,02 руб. Во второй половине торгов произошла ощутимая коррекционная попытка, однако она не получила развития. Российская валюта остается в хорошем плюсе. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары несли более серьезные потери, чем пара CNY/RUB. Фактор налогового периода, вероятно, все же усилил позитивное воздействие на рубль. С приближением к пику фискальных платежей экспортеров (26 и 28 мая) для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося 19 мая телефонного разговора согласились с необходимостью определения конкретных параметров долгосрочного мира на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, "оба лидера высказались, прежде всего, за определение параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему первопричин этого кризиса".

Как пояснил глава МИД РФ, речь идет о расширении НАТО на восток и "стратегическом курсе" Киева после 2014 года на преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком.

Укрепление рубля пока не в полной мере проявилось в динамике цен, еще несколько месяцев этот эффект будет действовать, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

"Мы видим, что в значительной мере этот эффект укрепления рубля в ценах уже отразился, но еще не полностью. То есть нас еще ждет май-июнь, как минимум два месяца, когда этот эффект будет проявляться", - сообщил Морозов на "Альфа-саммите", организованном Альфа-банком.

Он напомнил, что максимально эффект проявляется непосредственно в моменте укрепления курса, а дальше этот процесс растягивается во времени.

"Мы в нашей модели исходили из того, что то укрепление, которое происходило, вызывает так называемый эффект переноса, когда на 10% укрепления рубля в корзине иностранных валют происходит замедление инфляции примерно на 0,5 процентного пункта", - отметил Морозов.

Он добавил, что сильный или слабый рубль сами по себе не являются факторами принятия решений по денежно-кредитной политике. "Они рассматриваются в качестве факторов решения в контексте динамики цен. Если мы говорим про крепкий рубль или укрепление рубля и это ведет к замедлению динамики цен, то, безусловно, это тот фактор, который Банк России принимает во внимание, обсуждая решение по ставке", - добавил глава департамента ЦБ.

Он также подчеркнул, что важно оценить устойчивость процесса произошедшего укрепления рубля.

"Если не будет дополнительного дезинфляционного импульса, то рост цен, скорее всего, текущий, будет выше, чем сейчас", - добавил он.

Морозов пояснил, что речь идет не про показатель годовой инфляции, которая замедляется, а про показатель текущего роста цен.

"Мы говорим про то, чтобы текущие значения, особенно если брать недельные, "недельки" так называемые, недельный рост цен, не придавать им слишком большое значение, потому что здесь эффект переноса большой", - подчеркнул он.

Нефть

Цены на нефть начали слабо снижаться вечером в среду после публикации данных о том, что запасы энергоносителей в США на прошлой неделе выросли.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве опустилась на 0,44%, до $65,09 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,39%, до $61,78 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 457 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 1,07 млн баррелей.

Темпы снижения котировок ограничивают опасения по поводу перебоев в поставках из стран Персидского залива, вызванные сообщениями о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 мая опустилась на 3 базисных пункта - до 20,87% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду повысилась на 1 базисный пункт, до 20,91% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев также не изменилась относительно вторника и составила 22,08% годовых.