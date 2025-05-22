Акционеры "Татнефти" одобрили финальные дивиденды-2024 в 43,11 руб. на акцию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Татнефть" на годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2024 год в размере 43,11 руб. на акцию, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствующий на собрании.

Всего выплаты за 2024 год составят 98,7 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 55,59 руб. на акцию. Это соответствует 75% прибыли по МСФО (306,14 млрд рублей) и 91% прибыли по РСБУ (251,4 млрд рублей) за 2024 год.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 15 июня.

Это первое с декабря 2022 года собрание акционеров "Татнефти" , состоявшееся с первого раза. В собрании приняли участие 3645 акционеров и их представителей, которые распоряжаются 56,49% от общего количества голосующих акций.

Также акционеры утвердили новый состав совета директоров - он обновился на 20%, ревизионную комиссию, аудитора.

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти" , в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. По состоянию на 31 декабря 2024 года правительство Татарстана контролировало около 36% голосующих акций компании.