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Рубль утром дорожает к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль растет, несмотря на активное падение нефти. Спрос на рублевую ликвидность поддерживается подготовкой экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,017 руб. (-3,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,69 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может вновь протестировать сверху вниз поддержку на уровне 11 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Позиции рубля по итогам торгов в четверг практически не изменились. Пара юань/рубль потеряла символические 0,02%, закончив сессию в районе 11,05 руб. за юань. Курс доллара остался в районе 79,7 руб./$1. Отметим, что в ходе сессии пара юань/рубль протестировала поддержку на уровне 11 руб. за юань, однако достаточно быстро смогла отыграть потери и вернуться к уровням предыдущего закрытия", - указывает эксперт в комментарии.

"Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в рубле. Основными факторами поддержки для национальной валюты продолжат оставаться стабильная ситуация в ценах на нефть и слабый спрос на валюту со стороны юрлиц. При этом приближение пика налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели, будет способствовать росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В такой ситуации ожидаем, что в рамках пятничной сессии пара юань/рубль продолжит двигаться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля и вновь может протестировать поддержку на уровне 11 рублей", - отмечает Зварич.

Правительство РФ в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении до 30 апреля 2026 года требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами.

"Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении кабмина.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 мая.

Экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщило правительство. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, отмечено в сообщении.

Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 года.

Нефть

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, оставаясь в негативном тренде на опасениях очередного ускорения темпов наращивания добычи ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве опускается на 0,79% до $63,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,75% до $60,73 за баррель.

Как написали СМИ накануне, восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность еще одного, третьего подряд, ускоренного увеличения добычи в июле. Ранее участники ОПЕК+ приняли решение нарастить темпы добычи в мае и июне в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

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