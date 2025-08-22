Поиск

Владелец OnlyFans получил $700 млн дивидендов перед возможной продажей сервиса

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа для эротического контента OnlyFans выплатила своему единственному владельцу Леониду Радвинскому дивиденды в размере $701 млн за прошлый год, пишет The Guardian со ссылкой на документы компании.

Радвинский, американец украинского происхождения, приобрел компанию в 2018 году.

Как говорится в документах, выручка сервиса в 2024 году выросла на 9%, до $1,4 млрд, а доналоговая прибыль увеличилась на 4%, до $683,6 млн.

Общий объем платежей через платформу вырос до $7,2 млрд с $6,6 млрд годом ранее.

На платформе OnlyFans производители контента, преимущественно эротического содержания, продают его подписчикам, а компания зарабатывает на комиссионных, составляющих 20%. Популярность сервиса подскочила во время пандемии коронавируса.

Число зарегистрированных на платформе производителей контента за минувший год выросло на 13%, до 4,6 млн. Количество пользователей подскочило на 24%, до 377,5 млн.

Ранее СМИ сообщали, что Onlyfans может быть продана консорциуму инвесторов во главе с американской инвесткомпанией Forest Road Company за $8 млрд.

