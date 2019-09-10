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Россиянин добился через ЕСПЧ права на воспроизведение спродюсированного им порно

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону россиянина Сергея Прянишникова в споре о выдаче лицензии в РФ на воспроизведение порнографических фильмов. Об этом говорится в судебном коммюнике, опубликованном во вторник, 10 сентября.

Судьи ЕСПЧ заявили, что отказ в выдаче истцу соответствующей лицензии нарушает статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения). При этом Прянишников не требовал через ЕСПЧ компенсации за причинение морального или материального вреда.

В сообщении ЕСПЧ отмечается, что истец по делу Прянишников, родившийся в 1957 году в Санкт-Петербурге, является продюсером эротических и порнографических фильмов. Он обладает авторским правом на более чем 1,5 тыс. подобных произведений.

В 2003 году мужчина направил местным властям ходатайство о получении лицензии на воспроизведение фильмов, однако получил отказ. Причиной такого решения властей стало участие Прянишникова в "следственных мероприятиях, касающихся незаконного производства, рекламы и распространения эротических и порнографических материалов и фильмов", говорится в документе.

Прянишников обжаловал отказ в арбитражном суде Москвы, однако он принял решение не в пользу истца. В вердикте суда подчеркивалось, что, хотя Прянишникову никогда не предъявляли обвинений в незаконном производстве и распространении порнографии, он участвовал в допросах в качестве свидетеля по подобному делу. Соответствующее решение арбитражного суда было позднее подтверждено в ходе апелляции. В итоге мужчина обратился в ЕСПЧ.

ЕСПЧ

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