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"Софтлайн" сформировал кластер "Фабрика ПО"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") завершила формирование кластера "Фабрика ПО" (или группы компаний FabricaONE.AI), который объединяет активы и компетенции группы в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения, говорится в сообщении компании.

В состав кластера вошли компании из контура ГК Softline: Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, "Девелоника", "Академия АйТи" и другие. Как отмечается в сообщении, объединение компаний в кластер позволило сформировать комплексный портфель сервисов и продуктов для предоставления полного цикла услуг по заказной разработке и создания тиражного ПО с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме того, кластер "Фабрика ПО" предлагает заказчикам решения промышленного ПО, направленные на цифровизацию и оптимизацию производственных процессов, а также образовательные услуги в сфере ИТ с фокусом на обучение корпоративных клиентов.

Как говорится в сообщении, создание кластера "Фабрика ПО" – шаг к формированию самостоятельной структуры в сегменте разработки ПО на основе ИИ.

Генеральным директором кластера назначен Максим Тадевосян, который ранее занимал должности вице-президента по стратегии и развитию VK, генерального директора группы Rambler&Co, а также реализовывал технологические проекты в составе инвестиционной компании RAMT, являясь ее основателем.

В должности руководителя "Фабрики ПО" Тадевосян будет отвечать за стратегическое и финансовое управление кластера, развитие его продуктового портфеля, реализацию M&A-стратегии, а также взаимодействие с партнерами и инвесторами, уточняется в сообщении.

"В ближайшей перспективе мы сосредоточимся на углублении интеграции ИИ-технологий в решения кластера, реализации стратегии отраслевой экспансии и партнерствах в сфере цифровой трансформации", - заявил Тадевосян, слова которого приводятся в сообщении.

"Софтлайн" в апреле сообщил о преобразовании в инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, в рамках которого будут сформированы кластеры по нескольким направлениям: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области ИБ; реализация комплексных ИТ-проектов.

Софтлайн Softline Фабрика ПО FabricaONE.AI
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