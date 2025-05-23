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Совет директоров ОВК рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров ОВК состоится 25 июня в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, реестр на участие закрывается 2 июня.

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года в связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2024 год.

Чистая прибыль ОВК по МСФО в 2024 году составила 32,05 млрд рублей, по РСБУ компания получила чистый убыток в размере 13,1 млрд рублей.

По итогам 2023 года совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды, аналогичные рекомендации были и за 2022 год.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают Тихвинский вагоностроительный завод, крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.

ОВК
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