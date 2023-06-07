СД "Объединенной вагонной компании" рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания"" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, на фоне убытков, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Чистый убыток ОВК по итогам 2022 года составил 16,4 млрд рублей против чистой прибыли в размере 1,6 млрд рублей годом ранее, годовая выручка снизилась на 5%, до 1,9 млрд рублей.

По итогам 2022 года доля ОВК на пространстве 1520 составляет 15,3%, а на российском рынке - 16,5%.

Годовое собрание акционеров ОВК состоится 28 июня в форме заочного голосования, реестр на участие закрылся 6 июня.

По итогам 2021 года совет директоров компании также рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды. Итоги годового собрания компания не раскрывала.

Ранее сообщалось, что железнодорожная группа еще ни разу не платила дивиденды.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", машиностроительное предприятие "ТихвинХимМаш", предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения "ТихвинСпецМаш", крупнейший производитель пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, сборочный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также ВНИИ транспортных технологий.