СД "Диасофта" рекомендовал квартальные дивиденды в размере 80 руб. на акцию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 года (IV квартал 2024 фингода) в размере 80 рублей на одну акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату квартальных дивидендов намерены направить 840 млн рублей.

Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплату дивидендов, – 8 июля 2025 года.

Годовое собрание акционеров ПАО "Диасофт" запланировано на 27 июня текущего года.

В январе 2024 года "Диасофт" утвердил дивидендную политику, согласно которой планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль – не менее 80% от EBITDA.

В марте текущего года акционеры "Диасофт" утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53,3 руб. на акцию. В прошлом году компания выплачивала дивиденды за III квартал 2023 финансового года, за IV квартал 2023 финансового года, за I и II кварталы 2024 фингода. Размер дивидендов составил соответственно 75,68 руб. на акцию, 28,6 руб. на акцию и по 45 руб. на акцию за первые два квартала 2024 фингода.

По итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) выручка компании составила 9,14 млрд рублей, увеличившись на 27,1% по сравнению с показателем 2022 фингода. EBITDA повысилась на 27% до 3,91 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне в 42,8%, чистая прибыль увеличилась на 16% до 3,1 млрд рублей – с учетом единовременных расходов на проведение IPO в начале 2024 года и выплаты налога на сверхдоходы.

Выручка "Диасофт" по итогам 9 месяцев 2024 финансового года (завершился 31 декабря 2024 года) составила 8,1 млрд рублей, EBITDA – 3,1 млрд рублей, чистая прибыль – 2,8 млрд рублей.

"Диасофт" – поставщик IT-решений для финансового и других секторов экономики. ПАО "Диасофт" является головной структурой одноименной группы компаний (помимо самого ПАО в группу входят 12 компаний), в которых работают около 2,5 тыс. человек.

В феврале 2024 года "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона - 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

В настоящее время уставный капитал составляет 105 тыс. рублей, он состоит из 10,5 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Топ-менеджменту принадлежит 90,25% уставного капитала (в том числе Глазкову - 21,58%), оставшиеся 9,75% - у миноритариев.